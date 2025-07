La Guerra dei Mondi, Ice Cube contro gli alieni hi-tech: quando esce su Prime Video il reboot shock La Guerra dei Mondi arriva su Prime Video: Eva Longoria e Ice Cube protagonisti indiscussi di un thriller sci-fi tra smartphone, complotti e invasioni aliene.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Il capolavoro di fantascienza di H.G. Wells, La Guerra dei Mondi, è pronto a tornare in un’innovativa rivisitazione in formato screenlife, con Ice Cube nel ruolo principale. La pellicola è il reboot del grande successo del 2005, diretto da Steven Spielberg, con protagonista Tom Cruise, e uscito nelle sale cinematografiche vent’anni fa. E’ diventato uno dei titoli più discussi ma, al contempo, affascinanti (del genere post apocalittico), del XXI secolo. Ed ora, su Prime Video arriverà l’attesissimo reboot. Siete pronti a scoprire quando, di preciso? Benissimo, allora proseguite la lettura.

La Guerra dei Mondi, ecco quando esce il reboot su Prime Video: trama e cast

Fan dei genere sci-fi preparatevi perché stiamo per darvi una bellissima notizia: il reboot de La Guerra dei Mondi di Patrick Aiello e Timur Bekmambetov sarà disponibile su Prime Video dal 30 luglio 2025 in tutto il mondo. Questa versione moderna del classico di H.G. Wells racconta la storia di Will Radford (Ice Cube), un analista della Homeland Security che, mentre monitora le minacce con un sistema di sorveglianza di massa, scopre un attacco alieno e inizia a sospettare che il governo sta nascondendo la verità. Il film, diretto da Rich Lee, vede nel cast Eva Longoria, Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Iman Benson, Devon Bostick e Michael O’Neill, con la sceneggiatura di Kenneth Golde e Marc Hyman. Aiello e Bekmambetov sono anche produttori, insieme al produttore esecutivo Adam Sidman.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Aiello ha spiegato che il film si ispira al modo in cui oggi viviamo le catastrofi tramite dispositivi digitali, mentre Bekmambetov sottolinea che l’opera è una rivisitazione moderna dell’episodio radiofonico di Orson Welles, usando però schermi di telefoni e computer per coinvolgere lo spettatore in prima persona. Bekmambetov ha prodotto altri successi come Unfriended, Searching e Missing e dirigerà a gennaio il thriller Mercy con Chris Pratt e Rebecca Ferguson.

Dove vedere in streaming La Guerra dei Mondi (2005) con Tom Cruise

Nel film originale del 2005, la trama segue la storia di Ray Ferrier, un padre divorziato che si prepara a trascorrere un weekend con i suoi figli, Robbie e Rachel. Improvvisamente, dal terreno spunta un misterioso dispositivo che distrugge tutto ciò che trova sul suo cammino, segnando l’inizio di un’invasione aliena sulla Terra. In mezzo al caos, Ray lotta per mettere in salvo i suoi bambini. Accanto a Tom Cruise, vi sono: Justin Chatwin, Dakota Fanning, Tim Robbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez, Yul Vázquez, Lenny Venito, Ann Robinson, Gene Barry, Lisa Ann Walter, David Alan Basche, Roz Abrams, Camillia Sanes, Marlon Young, Miguel Antonio Ferrer, January LaVoy, Stephen Gevedon, Rafael Sardina, Christopher Evan Welch.

Se desiderate vedere questo incredibile capolavoro di Steven Spielberg, lo trovate in streaming sulle seguenti piattaforme: Prime Video, Apple TV, Rakuten TV e NOW.

Potrebbe interessarti anche