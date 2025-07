Katie Holmes ritrova Joshua Jackson: da Dawson’s Creek alla nuova trilogia Happy Hours, l’amore torna (anche sul set) Vent'anni dopo Dawson's Creek, Katie Holmes e Joshua Jackson si ritrovano sul set: una reunion intrisa di nostalgia, che promette emozioni in una nuova trilogia

E’ proprio vero che ci si ritrova sempre (o almeno, quasi sempre). Lo sanno bene Katie Holmes e Joshua Jackson, due volti iconici dell’amatissima serie Dawson’s Creek, e che hanno fatto innamorare milioni di persone con la loro storia d’amore, i loro sguardi e la loro complicità. A distanza di vent’anni dall’ultima volta che li abbiamo visti insieme nel teen drama, i due si sono resi protagonisti di una reunion, ma questa volta per un nuovissimo progetto: una trilogia di film intitolata Happy Hours, che Holmes scriverà, dirigerà e reciterà accanto all’ex e collega. Ma vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo.

L’inaspettata reunion di Dawson’s Creek, Katie Holmes dirigerà Joshua Jackson in Happy Hours

Katie Holmes e Joshua Jackson (di Dawson’s Creek) di nuovo insieme. L’attrice sarà autrice, regista e protagonista di Happy Hours, una nuova trilogia cinematografica in cui ritroverà il suo ex collega in Dawson’s Creek. Nel cast anche Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr., Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson e Jack Martin. Le riprese del primo film inizieranno a New York nell’estate 2025, con i due sequel già in programma. Happy Hours è una commedia drammatica incentrata su due personaggi (Holmes e Jackson) che, da adulti, affrontano insieme le difficoltà della vita, lavoro, famiglia, amore, ritrovandosi dopo una storia giovanile. Il film esplora le emozioni legate a relazioni che si trasformano nel tempo, tra gioie, perdite e speranze. La trilogia sarà prodotta da Maven Screen Media e Bond Street Station, con il supporto di Crown Productions e STX Films.

Tra i produttori figurano Celine Rattray, Trudie Styler, Peter Coleman e Paula P. Manzanedo. La produzione sarà supervisionata da Annie Herndon (STX) e da Jenny Halper, Sophia Pedlow e Jackie Donohoe (Maven). Holmes, nota per film come Batman Begins, The Ice Storm e Schegge di April, ha già diretto titoli indipendenti come Rare Objects, Alone Together e All We Had. Recentemente è apparsa nella serie Poker Face. Jackson, che ha partecipato a tutte le stagioni di Dawson’s Creek, ha recitato di recente in Doctor Odyssey (ABC) e Karate Kid: Legends con Jackie Chan e Ralph Macchio.

Dawson’s Creek, la serie di successo con Kate Holmes e Joshua Jackson

Joshua Jackson e Katie Holmes, ex coppia anche nella realtà, hanno esordito in TV con Dawson’s Creek, teen drama andato in onda dal 1998 al 2003 sulla WB (in Italia su Italia 1). Ambientata nella cittadina immaginaria di Capeside, la serie seguiva le storie di un gruppo di adolescenti tra amori, amicizie e crescita personale. Jackson era Pacey, l’amico ironico di Dawson (James Van Der Beek), mentre Holmes interpretava Joey, ragazza brillante e indipendente, inizialmente legata a Dawson e poi a Pacey. L’arrivo di Jen (Michelle Williams) complicava ulteriormente le dinamiche. Al centro della serie c’era il triangolo amoroso Dawson–Joey–Pacey, che ha diviso i fan tra "Team Dawson" e "Team Pacey". Alla fine, Joey sceglie Pacey, restando però legata a Dawson da una profonda amicizia.

Se desiderate rivedere la serie in streaming, la trovate sulla piattaforma Prime Video.

