Owen Wilson protagonista di Ti Presento i Miei 4: tutti i film della saga con Ben Stiller e Robert De Niro A distanza di 15 anni dall'ultima volta, Owen Wilson riprende il vecchio ruolo di Kevin nella saga familiare: tutti ciò che sappiamo a riguardo

Vi presentiamo Owen Wilson. Di nuovo. La star dei recenti Stick (su Apple TV+) e Loki (Disney+) tornerà ufficialmente per Ti Presento i Miei 4, assieme a Ben Stiller, Robert De Niro e Teri Polo. Ai volti storici del franchise si aggiunge quello di Ariana Grande, come appreso da Variety. Alla regia troveremo John Hamburg che, oltre a curare la sceneggiatura di questo film, aveva già scritto quella dei precedenti tre capitoli. Ti presento i miei 4 arriverà negli Stati Uniti il 25 novembre 2026. In attesa, vediamo di cosa parlerà la nuova pellicola e ripercorriamo assieme quelle passate, scoprendo anche dove sono visibili in streaming.

Di cosa parla la trama di Ti Presento i Miei 4 con Owen Wilson?

I dettagli del film sono ancora tenuti sotto massima segretezza, ma la stampa di settore americana è riuscita a raccogliere qualche saporita indiscrezione. A distanza di 25 anni dal primo film, Greg Fotter (Stiller) ha ormai l’età che aveva Jack Byrnes (De Niro) quando sua figlia Pam (Polo) gli presentò il fidanzato. Ora tocca proprio a Greg conoscere la compagna del figlio, interpretata da Ariana Grande.

La ragazza sembra, tuttavia, del tutto inadeguata per il giovane Fotter. Greg e la sua famiglia le riserveranno la stessa diffidenza e ostilità che lui ricevette dai Byrnes? Sarà un padre apprensivo come lo fu Jack nei confronti di Pam 25 anni prima? Non resta che andare in sala per scoprirlo. E il buon Owen? Non si sa quasi niente, se non che riprenderà il vecchio ruolo di Kevin Rawley, ex fidanzato di Pam.

La saga di Ti Presento i Miei in streaming

Ti presento i miei (2000)

Greg Fotter (Ben Stiller) è un infermiere di Chicago che sta per fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Pam (Teri Polo). Il piano di Greg salta quando Bob Banks lo precede chiedendo la mano di Debbie, sorella di Pam, a suo padre Jack (Robert De Niro). Qualche tempo dopo Greg e Pam sono invitati alla nozze: Greg ha intenzione di sfruttare l’evento per ingraziarsi Jack, che però non ha assolutamente nessuna stima in lui. Nel film, Owen Wilson interpreta Kevin Rawley, ex fidanzato di Pam e ricchissimo broker finanziario, nonché caro amico di Jack. Lo trovate nell’abbonamento di Prime Video e Disney+, oltre che a noleggio e in acquisto su Google Play Film e YouTube.

Mi presenti i tuoi? (2004)

Sono passati due anni e Greg e Pam decidono di far conoscere le rispettive famiglie. I Byrnes conosceranno quindi gli eccentrici Bernie (Dustin Hoffman) e Rox (Barbra Streisand) Fotter. Owen Wilson fa un piccolo cameo nel finale: Kevin è diventato un ministro interfede e officerà le nozze di Greg e Pam. Lo trovate in streaming nel catalogo di Prime Video e a noleggio o in acquisto su Google Play Film, Apple TV e TIM Vision.

Vi presento i nostri (2010)

Greg e Pam sono felicemente sposati e da poco genitori dei gemelli Samantha e Harry. La carriera di Greg va alla grande, ma l’arrivo dell’avvenente rappresentante farmaceutica Andi Garcia (Jessica Alba) scombina le cose. Nel frattempo Kevin torna alla carica nei confronti di Pam per tentare di riconquistarla. Lo trovate nel catalogo di Prime Video oppure a noleggio o in acquisto su YouTube, Google Play Film Apple TV e TIM Vision.

