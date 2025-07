Happy Gilmore 2 è su Netflix: Adam Sandler mette la figlia al primo posto nel sequel: la trama e il cast Esce su Netflix Un tipo imprevedibile 2, sequel del film del 1996 che lanciò la carriera di Adam Sandler che torna nuovamente a calcare i campi da golf

Se vi diciamo Happy Gilmore, cosa rispondete? Per qualcuno, soprattutto i più giovani, è probabilmente un nome che non accende nessuna lampadina, ma i più agée sicuramente lo ricorderanno. È quello del protagonista di Un tipo imprevedibile, commedia del 1996 con Adam Sandler e incentrata sul golf, che il oggi, 25 luglio, vede uscire il suo seguito, Happy Gilmore 2 in streaming su Netflix. Un tuffo nel passato, con grandi ritorni, come Ben Stiller e Christopher McDonald, o volti nuovi, tra cui il rapper Bad Bunny, qui nelle vesti del nuovo caddy di Happy, e Margaret Qualley. L’originale fu diretto da Dennis Dugan (famoso anche per Amore, matrimoni e altri disastri con Diane Keaton), mentre il sequel vede dietro alla cinepresa Kyle Newacheck, che ha firmato Murder Mistery nel 2019, sempre con Adam Sandler.

Di cosa parla la trama di Happy Gilmore 2 in streaming su Netflix

Ci troviamo esattamente 29 anni dopo gli eventi del primo film, che ha visto il protagonista vincere il Tour Championship. Happy Gilmore è un uomo sposato con Virginia e ha cinque figli (Vienna, Bobby, Gordie, Wayne e Terry). Era andato "in pensione", ma un nuovo torneo lo riporta in campo: se nell’originale aveva deciso di giocare a golf per pagare le rette arretrate del pensionato dell’amata nonna, questa volta lo farà per pagare la scuola di danza della figlia Vienna, che vorrebbe tanto diventare una ballerina.

Happy Gilmore: dove vederlo in streaming

La pellicola originale del 1996 è oggi probabilmente un po’ datata, soprattutto per quanto riguarda la tipologia di gag e battute. Happy Gilmore (Adam, Sandler) è un 30enne con il sogno di diventare un grandissimo giocatore di hockey. Il destino, però, lo porta a calcare i campi da golf, sport in cui scopre di essere particolarmente versato. Decide così di tentare la fortuna con un grande torneo, in modo tale da saldare le rate arretrate della pensione dell’adorata nonna. Nel cast Carl Weathers, Julie Bowen, Allen Covert, Frances Bay, Christopher McDonald, Dennis Dugan, Ben Stiller e Bob Barker (nei panni di se stesso).

Happy Gilmore è disponibile nel catalogo di Netflix, oppure a noleggio o in acquisto su YouTube, Google Play Film, Prime Video e Apple TV

