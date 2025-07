Una Notte Al Museo senza Ben Stiller: un nuovo reboot riscrive la saga cult con nuovi misteri e un cast inedito A vent’anni dal debutto, il celebre museo torna a popolarsi di segreti: un reboot con un cast inedito e una storia nuova promette di reinventare la saga cult.

Sono trascorsi quasi vent’anni dal debutto del primo film e da allora anche i successivi della saga sono stati un successo incredibile. Misteri, segreti e… un pizzico di risate: sono questi gli ingredienti del franchise Una Notte Al Museo, che hanno lasciato un segno e l’hanno reso iconico. Ora, sembra proprio che 20th Century sia pronta a portare sullo schermo il reboot di Una Notte Al Museo, pensato per rilanciare la saga per una nuova generazione. Una sorta di scommessa nella quale, però, Tripper Clancy crede fermamente, consapevole della stima che il grande pubblico ha per queste pellicole. Ma ci saranno dei cambiamenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Una Notte Al Museo, in arrivo il reboot che darà un nuovo volto alla saga con Ben Stiller

Secondo le prime informazioni, la nuova versione sarà prodotta da 21 Laps Entertainment e 20th Century Studios. La storia introdurrà personaggi inediti e un museo diverso da quello visto nei film con Ben Stiller. La sceneggiatura è affidata a Tripper Clancy, già al lavoro su La fabbrica di cioccolato per Netflix, mentre tra i produttori figura Shawn Levy, regista della saga originale. Il progetto si trova ancora agli inizi e la sceneggiatura ufficiale non è stata completata. Non è chiaro se il reboot si collegherà al libro per bambini di Milan Trenc che aveva ispirato il primo film, ma ciò che sembra ufficiale è che non rivedremo il cast di sempre, anzi, ci saranno volti nuovi. Lanciato nel 2006, il franchise è diventato subito un grande successo, con tre sequel, e visto il suo successo e l’ambientazione affascinante, lo studio ha deciso di riportarlo sullo schermo con una nuova direzione.

Dove vedere in streaming i film della saga Una Notte Al Museo

Chi volesse riguardare i film della saga prima di immergersi in una nuova avventura, li trova in streaming sulle piattaforme Disney+, Rakuten TV, Prime Video ed Apple TV. Ma di cosa parlano i primi tre capitoli? Adesso vi rispolveriamo un po’ la memoria.

Una Notte Al Museo (2006)

Protagonista è Larry Dale, interpretato da Ben Stiller, una guardia notturna al Museo di Storia Naturale di New York che, durante il suo giro di controllo scopre che le statue di personaggi famosi come Teddy Roosevelt, Cristoforo Colombo e Attila, insieme agli animali imbalsamati e ai dinosauri estinti, prendono misteriosamente vita. Ciò crea non pochi problemi e scompiglio nel museo.

Nel cast, oltre a Stiller, troviamo anche: Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Owen Wilson, Bill Cobbs, Robin Williams, Jake Cherry, Ricky Gervais, Kim Raver, Patrick Gallagher, Rami Malek, Mizuo Peck, Steve Coogan, Anne Meara, Pierfrancesco Favino, Paul Rudd, Dan Rizzuto, Matthew Harrison, Martin Christopher, Jono Lee, Darryl Quon.

Una Notte Al Museo 2 – La Fuga (2009)

Larry Dale, l’addetto alla sicurezza, arriva allo Smithsonian Institution, uno dei musei più importanti al mondo, per proteggere due suoi "amici": Jedediah e Octavius, ora trasferiti lì. Anche in questo nuovo capitolo, Larry dovrà affrontare durante la notte una serie di eventi frenetici e risvegli che mai avrebbe immaginato.

Nel cast: Ben Stiller, Dick Van Dyke, Owen Wilson, Hank Azaria, Robin Williams, Christopher Guest, Alain Chabat, Amy Adams, Steve Coogan, Ricky Gervais, Bill Hader, Jon Bernthal, Patrick Gallagher, Jake Cherry, Rami Malek, Mizuo Peck.

Una Notte Al Museo – Il Segreto Del Faraone (2014)

Qui, Ben Stiller è ormai l’ex guardiano poiché è diventato direttore delle operazioni notturne. Le attrazioni del Museo di Storia Naturale di New York, che prendono vita di notte, iniziano a comportarsi in modo strano a causa del deterioramento di una tavola magica. Larry, ex guardiano e ora responsabile delle operazioni notturne, parte con il figlio Nick e le creature per Londra, dove cercano di salvare la tavola nel British Museum, scoprendo il suo segreto.

Nel cast ritroviamo Ben Stiller e, sono presenti anche: Rebel Wilson, Robin Williams, Rami Malek, Owen Wilson, Dan Stevens, Dick Van Dyke, Ben Kingsley, Rachael Harris, Skyler Gisondo, Mizuo Peck, Mickey Rooney, Ricky Gervais, Brennan Elliott, Bill Cobbs, Patrick Gallagher, James Neate, Anjali Jay, Steve Coogan.

A questi, si è aggiunto un film d’animazione di Matt Danner, intitolato Una Notte Al Museo.

Qualche curiosità sulla saga Una Notte Al Museo

Ci sono tantissime cose che, probabilmente, non sapete e che riguardano Una Notte Al Museo. Delle piccole curiosità che susciteranno il vostro interesse non appena ve le sveleremo. Il film presenta Robin Williams nel ruolo del presidente Theodore Roosevelt e Owen Wilson come il cowboy Jedediah Smith, il cui ruolo inizialmente doveva essere solo un cameo, poi ampliato per la sua ottima interazione con gli altri personaggi. Anne Meara, che interpreta Debbie, è nella realtà la madre di Ben Stiller. Pierfrancesco Favino interpreta Cristoforo Colombo, una statua che parla solo in italiano. Dick Van Dyke, nel finale, omaggia Mary Poppins con un balletto con la scopa.

La scimmia Dexter, interpretata da Crystal, è stata addestrata per mesi per rendere realistici i suoi schiaffi e morsi a Ben Stiller. Le scene con i personaggi in miniatura, come Jedediah e il generale Gaio Ottavio (Steve Coogan), sono state realizzate con il green screen, filmate separatamente e poi unite digitalmente. Dopo l’uscita del film, il Museo di Storia Naturale di New York ha registrato un aumento del 20% nelle visite, evidenziando l’impatto del film. Tante cose che, a primo impatto, nella visione dei film, non hanno richiamato la nostra attenzione ma, una volta spiegate lasciano uno strano sorrisetto sul viso, come per dire: "Cavolo, è vero!"

