Nonostante le sue 28 stagioni, Un posto al sole si conferma ogni giorno tra le soap opera più amate della televisione italiana. La serie napoletana, in onda quotidianamente su Rai 3, tiene incollati allo schermo milioni di spettatori (a giugno ha raggiunto il record di ascolti, superando i due milioni) nell’attesa di scoprire come si evolvono le vicende di Palazzo Palladini. Da qualche mese, però, i fan della soap opera italiana hanno notato qualcosa di strano: nelle puntate della serie fanno capolino sempre più spesso pubblicità di grandi marchi.

Un posto al sole, troppe pubblicità

Un product placement che il pubblico inizia a percepire come esagerato e fastidioso, e quasi sempre inutile: spesso gli inserimenti pubblicitari non hanno infatti alcun collegamento con la trama della puntata in corso, e sono inseriti esclusivamente con lo scopo di mostrare un determinato marchio o prodotto. E così, nelle ultime settimane, durante le puntate di Un posto al sole sono improvvisamente comparse pubblicità di brand quali Airbnb, uno dei siti più famosi al mondo per prenotare alloggi di vacanza, la compagnia di crociere MSC o le famose Sottilette, noto prodotto dell’azienda Kraft. I fan di Un posto al sole hanno dunque iniziato a lamentarsi, soprattutto tramite i social, dell’eccessivo spazio concesso al product placement durante moltissimi episodi della soap. Su Twitter non mancano infatti le lamentele da parte del pubblico, che giudica poco elegante e a volte scorretto.

La reazione dei social

Basta scorrere i commenti che i fan di Un posto al sole condividono quotidianamente su Twitter per farsi un’idea di quanto sta accadendo. "Anche il marchettone ad Airbnb. Ormai Upas è diventato un contenitore di brand", ha commentato qualcuno soltanto pochi giorni fa. "Fare pubblicità a Airbnb, tra i responsabili della crisi abitativa di Napoli e della sua gentrificazione, mi sembra proprio un brutto scivolone", ha scritto qualcun altro. O ancora: "Airbnb nuovo sponsor?". Ma Airbnb non è l’unico brand ad comparire in Un posto al sole. Alcune settimane fa i protagonisti della soap opera hanno tirato in ballo anche MSC Crociere: "Ma deve durare ancora molto sta marchetta a MSC che non fa ridere nessuno?"; "Tutto questo per fare pubblicità alla MSC, questo è troppo, caduti veramente troppo in basso". Le critiche riguardano anche la trama della serie: "Non sanno più che trama inventarsi per farci vedere ogni particolare della nave MSC. Manco l’avessero costruita ai Cantieri". Anche la presenza delle Sottilette lascia perplessi i fan della serie: "Siamo entrati ufficialmente nell’era delle Sottilette Kraft. Tempo due puntate e le troveremo dipinte di azzurro e appese sulla guardiola di Raffaele", ha commentato uno spettatore. "Hanno costretto Michele a cucinare pur di fare la pubblicità alle Sottilette". O ancora: "Ma con la cucina strepitosa partenopea giusto le sottilette kraft devono sponsorizzare?".

