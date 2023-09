Un posto al sole: Roberto ritrova Tommaso e si sbarazza di Lara Rimane però aperta la questione di Ida. Si troverà il modo per chiudere anche quel capitolo?

Cosa succederà questa settimana ai protagonisti di Un Posto al Sole? Come si evolveranno le intricate vicende al centro delle trame della storica soap di Rai Tre? Scopriamolo con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 settembre.

Lunedì 25 settembre

Roberto è molto in ansia perché non riesce a trovare Ida con Tommaso e Marina cerca di convincerlo che è ora di denunciare Lara. Ma la donna ha un piano che potrebbe portare a ritrovare il bambino. Nunzio si sforza di togliersi dalla mente Rossella, Diana mette alla prova Alberto che è pronto a tutto per conquistarla.

Martedì 26 settembre

Lara ha trovato il modo di costringere Roberto a rinunciare a rivolgersi alla polizia e anche Marina si deve arrendere alla situazione. Nunzio fa di tutto per cercare di dimenticare Rossella che si sta per sposare e si concede di uscire con Diana. Giulia ha trovato il modo di affittare una stanza della Terrazza ma Renato ancora non lo sa.

Mercoledì 27 settembre

Roberto è riuscito finalmente a ritrovare il piccolo Tommaso e a sbarazzarsi di Lara. Rimane la questione legata a Ida. Marina gli consiglia di non fidarsi troppo della donna e di tenere alta la guardia. Raffaele e Otello litigano per Rosa perché il portiere di Palazzo Palladini vorrebbe che la ragazza fosse la sua sostituta, mentre l’amministratore del condominio non è d’accordo.

Giovedì 28 settembre

Roberto fa una proposta a Ida che mette in crisi la donna, mentre Marina continua a sostenere che la madre di Tommaso nasconde qualcosa e sia una bugiarda. Nella guerra con Otello forse Raffaele ha trovato il modo di vincere e fargli accettare Rosa. Intanto la presenza di Bice è sempre più invasiva e Mariella consiglia alla donna di provare a perdonare e a riconciliarsi con il marito.

Venerdì 29 settembre

Guido e Mariella fanno di tutto per far riunire Bice e il marito fedifrago. Roberto tenta di convincere Ida ad accettare la sua proposta. Raffaele è felicissimo di partire per Barcellona dopo aver trovato una sostituta, ma Rosa, spinta dal timore per la sorte di Damiano fa qualcosa di inaspettato.

