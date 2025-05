Un posto al sole, quanto guadagnano gli attori della soap: migliaia di euro a settimana Tra gli interpreti più pagati pare ci sia Patrizio Rispo, Raffaele Giordano nella soap: ma i cachet variano a seconda dell'importanza del personaggio.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

In onda dal 1996 con all’attivo ben 6.500 episodi trasmessi, Un posto al sole è a pieno titolo la soap italiana più longeva e di maggior successo. La sua trama, sempre perfettamente calata nella realtà culturale e temporale del nostro Paese, il talento degli attori protagonisti, le dinamiche tra i vari personaggi, sono alcuni degli ingredienti che hanno fatto innamorare il pubblico in questi decenni di messa in onda su Rai 3, dove la serie è riuscita sempre a mantenere ottimi ascolti e una fanbase fedele. Tante le curiosità che ruotano attorno ai protagonisti delle intricate vicende che si sviluppano a Palazzo Palladini. Una tra queste riguarda i compensi percepiti dagli attori. Difficile dirlo con certezza, dato che a Upas negli anni, si è passati da una manciata di interpreti a più di 2.500 attori ricorrenti e oltre 123.000 comparse.

Quanto guadagnano gli attori di Un posto al sole: dalle cifre più alte ai rimborsi spese

In 28 anni di programmazione, Un Posto al Sole ha raggiunto traguardi straordinari. Con oltre 6.500 episodi trasmessi, la soap ha visto la partecipazione di 20 attori principali, più di 2.500 attori ricorrenti e oltre 123.000 comparse. Le scene girate ammontano a più di 118.000, con 5.525 baci, 850 schiaffi, 40 matrimoni e 28 funerali rappresentati sullo schermo. Dietro le quinte, oltre 200 professionisti lavorano quotidianamente per portare in onda ogni episodio. Con una media di 1,7 milioni di spettatori per puntata e uno share dell’8%, Upas continua a essere un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano, e sono tante le curiosità che il pubblico nutre verso ogni aspetto della soap.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una su tutte riguarda i guadagni degli attori protagonisti: ovviamente non ci sono dati ufficiali ma, come riporta Movietele, i compensi sono differenti a seconda dell’interprete e del suo ruolo in Un posto al sole. Per capirci, un conto una comparsa, altro un personaggio come quello di Patrizio Rispo, alias Raffaele Giordano, che pari guadagni la cifra più alta. Secondo alcune fonti, quindi, gli attori di Upas percepirebbero tra i mille e i 5mila euro a settimana: un cachet che varia, come abbiamo detto, a seconda dell’importanza del ruolo, dalla presenza nelle puntate, e da quanto tempo è presente nel cast.

Potrebbe interessarti anche