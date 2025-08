Un posto al sole cancellato dalla Rai: il mistero dello stop estivo e quando torna in onda Il tradizionale speciale estivo della soap non andrà in onda per far posto a Chiambretti. Il ritorno è previsto per fine agosto con la 30esima stagione.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Niente speciale estivo per Un posto al sole. La longeva e celebre soap tutta italiana, in onda su Rai 3 dal 1996, da lunedì 11 agosto 2025 si fermerà per due settimane, lasciando il pubblico a bocca asciutta. Fino allo scorso anno, i telespettatori hanno potuto continuare a seguire Upas anche durante l’estate, grazie alle puntate che ripercorrevano i momenti salienti dell’ultima stagione, una sorta di album dei ricordi contenente gli episodi più belli e significativi andati in onda nei mesi invernali. Ora, invece, la Rai ha deciso, senza nessun preavviso ne annuncio ufficiale, di cancellare dai palinsesti la consueta programmazione che nelle settimane scorsa sembra cosa certa. Il ritorno della soap su Rai 3, salvo altri cambi, è previsto per il 25 agosto, quando vedremo in prima Tv la 30esima stagione.

La Rai ferma Un posto al sole: addio alla versione estiva. Cosa vedremo

I fan di Un posto al sole resteranno delusi nello scoprire che dall’11 agosto la loro soap preferita non andrà in onda. Dopo tanti anni, infatti, la Rai ha deciso di stoppare il programma e non mandare più in onda lo speciale estivo a cui il pubblico si era abituato. Niente puntate che ripercorrono i momenti più intensi vissuti dagli abitanti di Palazzo Palladini, quindi, ma al loro posto su Rai 3 arriverà Piero Chiambretti con le repliche di Finché la barca va. Il talk show andrà in onda per due settimane, ripercorrendo la stagione andata in onda poco prima della primavera 2025 dove, a bordo di una barca, intervistava vari personaggi del mondo dello spettacolo.

Un posto al sole, quando torna in onda dopo la pausa estiva

Dopo il break di due settimane, dall’11 al 22 agosto 2025, Un posto al sole tornerà in onda, sempre su Rai 3 alle 20.50, dal 25 agosto con le puntate inedite della 30esima stagione. Stando ai rumor che circolano già in rete, i nuovi episodi saranno ricchi di novità e ci saranno anche dei nuovi arrivi nel cast, come quello di Whoopi Goldberg. La star hollywoodiana aveva confermato la sua presenza sul set napoletano durante l’evento di presentazione dei palinsesti Rai, una notizia che lasciò di stucco tutti gli appassionati della soap.

