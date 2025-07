Un posto al sole, anticipazioni: Guido torna a casa da Mariella. La svolta improvvisa (grazie a Lollo) Tutte le anticipazioni della soap di Rai 3 nella settimana da lunedì 21 a venerdì 25 luglio 2025.

Le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini continuano. Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda in questa settimana dal 21 al 15 luglio 2025, riservano tantissimi colpi di scena e nuove dinamiche. Michele, ad esempio, dopo un sogno premonitore, farà di tutto per ritrovare il corpo di Assane, mentre Gennaro Gagliotti continuerà a fare il bello e cattivo tempo ai Cantieri. Ecco allora tutte le anticipazioni degli episodi di UPAS.

Anticipazioni Un posto al sole, lunedì 21 luglio 2025

Michele ha fatto un sogno in cui compariva Agata, ed è certo che la donna gli abbia dato degli indizi per trovare il luogo dove potrebbe essere sepolto il corpo di Assane. Nel frattempo, Marina e Roberto stanno a guardare mentre Gennaro Gagliotti, ormai amministratore delegato, prende molte decisioni discutibili sui Cantieri. Viola, invece, deve fare i conti con la freddezza di Damiano e Raffaele cerca di appianare le tensioni con Renato.

Martedì 22 luglio 2025

Le anticipazioni di Un posto al sole di martedì 22 luglio ci dicono che Giulia si troverà impreparata alla nuova e improvvisa emergenze che Luca dovrà affrontare. Intano Gennaro, continua imperterrito a ignorare i sentimenti di Antonietta, mentre Michele, proverà in ogni modo a verificare le rivelazioni di Agata in sogno, convinto che le autorità non stiano battendo tutte le strade.

Mercoledì 23 luglio 2025

La salute di Luca peggiora e Giulia non ha nessuna intenzione di lasciarlo solo. Nel frattempo, Lollo bagna di nuovo il letto scatenando la preoccupazione di Mariella, che chiederà a Guido di tornare a casa per qualche notte. Infine, Renato scopre una nuova passione inaspettata: l’Intelligenza Artificiale creata da Niko e Jimmy.

Giovedì 24 luglio 2025

Viola vuole accompagnare Eugenio a Milano per l’intervento ma lui non è della stessa idea. Intanto Rosa continua a pensare alla proposta di Giulia, mentre Mariella e Guido si ritroveranno uniti per aiutare Lollo.

Venerdì 25 luglio 2025

Damiano dà retta a Michele e inizia a indagare per cercare il corpo di Assane, mentre Silvia e Rossella sono preoccupate perché il giornalista pare aver perso ogni contatto con la realtà. Intanto Ornella interroga Viola sui suoi sentimenti per Eugenio, e Renato è impaziente perché sta per ricevere l’assistente virtuale che ha ordinato.

Quando e dove vedere Un Posto Al Sole

Se non volete perdervi gli ultimi avvenimenti di Un posto al sole, allora non dovete fare altro che sintonizzarvi su Rai 3, alle 20:55, dal lunedì al venerdì. Potete seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

