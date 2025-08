Un Posto al Sole, anticipazioni: Mariella scarica Guido, mentre Gianluca racconta l'amara verità In arrivo un’altra settimana in compagnia della storica soap di Rai3: ecco nel dettaglio e in anteprima ciò che vedremo da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Continua l’imperdibile appuntamento di ogni sera, alle ore 20.50 su Rai3, con l’amatissima soap Un Posto al Sole. In queste ultime settimane abbiamo assistito a colpi di scena, notizie inaspettate, scelte difficili, imprevisti e molto di più. La domanda dunque sorge spontanea: cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime attesissime puntate di una delle serie tv italiane più longeve e amate di sempre? Vediamo tutte le anticipazioni degli episodi da lunedì 4 a venerdì 8 agosto.

Anticipazioni Un Posto al Sole, lunedì 4 agosto

Nella puntata di lunedì, Gianluca, provato dal dolore, continua a girovagare per la città. Ad un certo punto, però, qualcuno lo riconosce e rimane sconvolto dalle sue condizioni, chiedendosi anche chi lo abbia ridotto così e perché si stia nascondendo. Nel frattempo, dopo il riavvicinamento dei giorni scorsi, Mariella decide di accettare una proposta di Guido in merito alle imminenti vacanze estive, ma interviene Serena che la fa ragionare facendole capire che si tratta di una decisione troppo affrettata. Raffaele sembra molto preoccupato dall’atteggiamento del cognato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 5 agosto

Clara arriva a Napoli e Rosa ne è davvero molto felice. Rossella si ritrova alle prese con una situazione molto delicata: nascondere la presenza di Gianluca in città, e questo senza poter dire nulla a Luca, sperando solamente nel favore del destino. Nel frattempo, Antonio prende malissimo gli improvvisi cambiamenti per le vacanze, ma Raffaele e la sua famiglia riescono a riportare serenità.

Mercoledì 6 agosto

Ferri si ritrova in difficoltà non riuscendo a contenere l’atteggiamento arrogante di Gennaro, mentre Marina spera di aver trovato in Antonetta una preziosa alleata. Nel frattempo, dopo aver raccontato a Luca una bugia che lo ha scosso molto, Gianluca confessa finalmente di trovarsi a Napoli. Serena, invece, è preoccupata per il fatto che Micaela possa rimanere sola durante le vacanze, e per questo le propone di raggiungerla a Maratea ricevendo, però, una risposta del tutto inaspettata.

Giovedì 7 agosto

Le anticipazioni Un posto al sole della puntata di giovedì 7 agosto ci dicono che Viola si prepara ad accompagnare Eugenio a Milano, mentre Rosa è pronta a partire con Pino. Al contempo, Damiano è ancora molto ferito dalla situazione e per questo commette un gesto rischioso nei confronti della sua ex. Gianluca si trova a Napoli in condizioni precarie e decide finalmente di raccontare a Giulia e Luca quello che gli è successo. Infine, Marina mostra ad Antonietta le prove del tradimento di Gennaro attraverso delle fotografie, sperando di poter portare la donna dalla sua parte.

Venerdì 8 agosto

Nell’ultima puntata della settimana di Un posto al sole, Gennaro, ignaro di tutto ciò che sta accadendo attorno a lui, flirta con Maddalena mentre Antonietta, iniziando a fidarsi di Marina, lo tiene sott’occhio. Nel frattempo, Gianluca soffre per la lontananza da Alberto mentre Rosa continua a ripensare al bacio con Damiano e la cosa la turba profondamente. Michele e Silvia si preparano per le vacanze ma il giornalista non riesce ancora a farsi passare il senso di colpa nei confronti di Agata.

Potrebbe interessarti anche