Love is in the air, dal finto fidanzamento alla passione vera: perché la soap turca ha conquistato l'Italia Love is in the air è una delle soap turche più amate in Italia, ma a cosa deve questo successo? Ecco la trama e dove vedere in streaming gli episodi

Le soap turche sono ormai una realtà consolidata nel nostro paese. Negli anni, a partire da Il Segreto, questo tipo di contenuti ha avuto sempre più successo in Italia, al punto da diventare un appuntamento fisso su Canale 5 (e non solo). Tra le più amate del pubblico c’è anche Love is in the air, che ha esordito su Canale 5 nel 2020, conquistando milioni di telespettatori con il suo mix di romanticismo, dramma e paesaggi mozzafiato. Ma quali sono i segreti di questa soap e com’è riuscita ad appassionare così tante persone?

Di cosa parla la soap Love is in the air

Love Is in the Air racconta la travagliata ma appassionante storia d’amore tra Eda Yıldız (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin). Eda è una giovane e brillante studentessa di architettura il cui sogno di completare gli studi universitari all’estero viene infranto quando la borsa di studio che le era stata promessa è improvvisamente revocata. La sua vita si intreccia inevitabilmente a quella dell’affascinante Serkan quando scopre che ad aver revocato la borsa di studio è proprio la sua azienda di architettura. Serkan è infatti un architetto di grande successo, nonché molto famoso nel suo campo, ma al contempo freddo e distaccato.

Quando i due si incontrano per la prima volta, Eda è scatenata: lo affronta e lo accusa pubblicamente, il che scatena tra i due una lite. Serkan, però, arriva a proporle un accordo: fingere di essere la sua fidanzata per far ingelosire la sua ex che sta per sposarsi (cosa che lui non vuole che accada). In cambio, lui ripristinerà la borsa di studio. Inutile dire che avrà così inizio una storia fatta di equivoci, intrighi familiari, rivalità e forti sentimenti, caratteristiche che si sono rivelate il segreto del successo della soap.

Dove vedere gratis in streaming tutti gli episodi della soap

In Italia, la soap è andata in onda su Canale 5, riscuotendo, come detto, un enorme successo. Attualmente, è possibile vedere la serie completa in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dopo sono disponibili tutti i 234 episodi della soap.

