Il Paradiso delle Signore, l’atteso ritorno della fiction che salverà Rai 1 dal flop estivo Il ritorno dell’amata soap di Rai 1, con la sua decima stagione, si ritroverà a dover rialzare gli ascolti dopo un periodo di risultati insoddisfacenti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo la lunga pausa estiva, l’amatissima soap Il Paradiso delle Signore si prepara a tornare in onda con la sua decima stagione ripartendo però da una situazione tutt’altro che semplice. La serie tornerà a settembre con l’obiettivo di risollevare uno slot pomeridiano sempre più in affanno che, nonostante i vari tentativi della rete ammiraglia, non è proprio in grado di competere neanche lontanamente con i risultati ottenuti dal Paradiso. Il problema è ormai più che palese: ogni anno, durante i mesi di pausa estiva della serie, Rai 1 fatica notevolmente a tenere vivo l’interesse del pubblico nella fascia oraria del pomeriggio, dove ogni tentativo di trovare un degno "sostituto" si rivela fallimentare: scopriamo di più.

Da Las Sabinas a Cuori: tutti i tentativi Rai andati a vuoto

Quest’estate, la Rai ha tentato di riempire il vuoto lasciato dal Paradiso delle Signore scommettendo sulla soap spagnola Ritorno a Las Sabinas. Tuttavia, esattamente come accaduto anche negli anni precedenti, i risultati si sono rivelati disastrosi, con uno share spesso sotto il 10% e un conseguente declassamento della soap alla fascia mattutina di Rai 2.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quel punto la Rai ha dovuto agire in corsa cercando di tamponare la situazione allungando eccezionalmente il programma La Volta Buona di Caterina Balivo. Anche in questo caso, però, i risultati sono stati tutt’altro che soddisfacenti. Tutto questo ha quindi spinto la rete ammiraglia a fare un terzo tentativo con la maratona di repliche delle serie L’Allieva e Cuori (entrambe disponibili in streaming su RaiPlay). Anche in questo caso, la proposta non è riuscita a conquistare il pubblico.

A questo punto, l’unica timida speranza per risollevare gli ascolti almeno nell’ultima parte dell’estate potrebbe arrivare con il ritorno di Don Matteo in replica, previsto dal 12 agosto con l’undicesima stagione. Una serie già molto amata dal pubblico, che potrebbe tamponare l’emorragia di ascolti prima del ritorno del Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore torna a settembre per rianimare il daytime

Superato anche il tentativo Don Matteo, dopo Ferragosto Rai 1 riproporrà le ultime puntate della scorsa stagione del Paradiso delle Signore, una sorta di traino fino all’arrivo dell’inedita decima stagione della soap. Il grande magazzino di moda milanese si troverà sostanzialmente a ripartire dal basso e da lì non potrà che risalire grazie al grande affetto del pubblico. La decima stagione debutterà lunedì 8 settembre 2025, ma nell’attesa è possibile vedere gli episodi di tutte le precedenti stagioni della serie in streaming su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche