Forbidden Fruit, colpo di scena nel finale: chi muore, dove vederla in streaming e quante puntate ha la serie Amori, tradimenti e un addio inaspettato: ecco si concluderà la serie del momento Forbidden Fruit, dove guardarla in streaming e quante puntate ha la soap turca

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Si può dire che è la serie turca del momento che, inaspettatamente, ha conquistato in pochissimo tempo una buona fascia di telespettatori. Stiamo parlando di Forbidden Fruit, la nuova soap proveniente dalla Turchia, con protagonisti Eda Ece, Sevda Erginci, Onur Tuna e Talat Bulut. Una storia di intrighi, amori, segreti, passioni e risvolti sconvolgenti che lasceranno il pubblico senza parole. Oggi pomeriggio, lunedì 4 agosto, su Canale 5 inizierà la seconda stagione ma noi, in questo articolo, vi parleremo del finale della serie, ovvero, di come si concluderà, chi uscirà di scena e come si evolveranno le cose. Se non volete SPOILER, non proseguite la lettura.

Forbidden Fruit, come finisce la soap turca?: Ecco chi muore e cosa succederà

Da tempo, ormai, Mediaset ha scommesso sulle soap turche (tanto da riempire i suoi palinsesti con esse). Una delle serie che attualmente sta godendo di un elevato indice di gradimento da parte del pubblico è Forbidden Fruit, che oggi andrà in onda con la seconda stagione. Nell’episodio finale della prima stagione che ha spiazzato tutti, Yildiz irrompe durante un evento organizzato da Ender al ristorante Avenue, interrompendo la serata con un annuncio inaspettato che costringe Ender ad andarsene. Furiosa, Ender pianifica la sua vendetta e propone a Yildiz una tregua destinata a rompersi presto. Nel frattempo, Zeynep si prepara a trasferirsi in America con Cem e Kevin, lasciando Alihan visibilmente scosso. Il suo amico Hakan cerca di convincerlo a riconquistarla, ma la loro storia sembra avviata alla fine. Infatti, Alihan si reca all’aeroporto per fermare la sua amata, ma non arriva in tempo.

Ma come si conclude questa serie? Ora ve lo sveliamo (ALERT SPOILER!). Ender, ormai sola, decide di voltare pagina, mentre Yildiz scopre di essere incinta di Halit, una notizia che però non la rende felice. Intanto, fanno ritorno in città i gemelli Kaya e Sahika, che rimettono in discussione gli equilibri tra i protagonisti: Kaya tenta di conquistare Ender, mentre Sahika seduce Halit, dando il via a una relazione segreta. Le tensioni culminano in un tragico epilogo: durante un litigio tra Halit, Yildiz, Ender e Sahika, Halit cade dalle scale e muore. Le tre donne vengono accusate di omicidio e restano in carcere in attesa di processo per un lungo periodo di tempo. Come molte serie turche, anche Forbidden Fruit si chiude con un finale tutt’altro che felice.

Forbidden Fruit, quante puntate sono?

La serie è composta da 177 episodi in sei stagioni, è andata in onda in Turchia su Fox dal 19 marzo 2018 al 5 giugno 2023. Le stagioni sono state trasmesse secondo questa programmazione: la prima tra marzo e giugno 2018, la seconda da settembre 2018 a maggio 2019, la terza da settembre 2019 a marzo 2020, la quarta da settembre 2020 a maggio 2021, la quinta da settembre 2021 a giugno 2022 e la sesta da settembre 2022 a giugno 2023.

In Italia, la serie è trasmessa su Canale 5 dal 30 giugno 2025: la prima stagione è andata in onda fino al 1º agosto 2025, la seconda è in corso dal 4 agosto, mentre le ultime quattro stagioni sono ancora inedite.

Dove vedere in streaming la serie turca Forbidden Fruit

Potrete vedere la prima e la seconda stagione (ma anche il finale quando verrà trasmesso) in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

