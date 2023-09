Un concorrente del Gf sbaglia, e spiffera un dettaglio privato sui contratti Il giovane concorrenti si fa prendere la mano al termine della prima puntata, e rischia di cadere vittima di pesanti sanzioni da parte della produzione

Nella giornata di ieri, lunedì 11 settembre, sul quinto canale è ufficialmente iniziata la nuovissima stagione del Grande fratello, finalmente senza l’ormai vetusta formula VIP. Il programma condotto dall’ormai storico volto di Alfonso Signorini, quest’anno nel cast ha posizionato tatticamente anche alcune persone comuni, tra questi figura il divertente ed eccentrico calzolaio Lorenzo Remotti. L’artigiano è stato accolto con molta partecipazione dal pubblico e dai suoi coinquilini, ed è sembrato da subito molto a suo agio. Parlando con gli altri concorrenti, al termine della prima diretta ufficiale si è lasciato andare a una confessione forse molto scomoda sul contratto.

Il segreto sul contratto

Il programma non è neanche iniziato, eppure cominciano già ad esserci i primi problemi che potrebbero portare a ripercussioni non da poco per qualcuno degli inquilini della casa. Chi ha messo a rischio la sua sicurezza nella casa è stato proprio il calzolaio Lorenzo, che confessandosi con gli altri concorrenti ha ammesso: "Visto che c’è scritto che non devi dire che partecipi. Quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Perché lo dici alla sorella che poi lo dice all’amica e dopo lo sanno tutti. Allora io cosa ho fatto? Ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca. E che io sarei dovuto andare in Germania per un periodo. Anche perché io ho dovuto fare tutte le consegne degli ordini, essendo un calzolaio avevo molti ordini. Mi sono fatto tre settimane di ferie, ma solo una effettiva a l’isola d’Elba. Per il resto lavoravo con mia moglie in negozio mentre era chiuso. Insomma, è palese che il concorrente non si sia reso conto di quanto stringenti siano i regolamenti della casa del Grande fratello, un errore come quello di rivelare il primo giorni dettagli privati dei contratti stipulati con Mediaset, potrebbe costare molto caro al giovane calzolaio.

Gestire il negozio e le domande indiscrete

Poi Lorenzo ha parlo di quello che è successo nel periodo post selezione: "Quando ho riaperto sapevo che sarei venuto qui il sette o l’otto settembre. Quindi ho preso pochi altri ordini e la gente iniziava a dirmi "In che zona della Germania vai?". Io non amo dire le bugie, mi urta proprio. Piuttosto dico che sono cavoli miei. Infatti dicevo "Per scaramanzia non parlo e non dico nulla". Infatti stasera in diretta mi sono scusato con amici e parenti per aver detto una bugia". Per quanto riguarda il negozio invece: "Adesso sta chiuso, non ho trovato nessuno che volesse imparare il mio mestiere da tenerlo poi con me e mia moglie. Non trovo nessuno, i pochi che avevo trovato dopo cinque minuti mi veniva voglia di scrollarli perché è un lavoro che devi farlo solo se lo ami tanto. Comunque quando mi hanno chiamato per dirmi che dovevo venire pensavo fosse uno scherzo. Mi sono detto "Stai a vedere che è quel balengo del mio amico che mi ha fatto scendere a Roma". Perché ho uno che conosco che fa queste robe qui e pensavo fosse stato lui a chiamarmi".

