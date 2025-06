Ennio Vitali, chi è l’unico figlio di Alvaro Vitali: il lavoro prestigioso e il divieto su ‘Pierino’

Alvaro Vitali, scomparso il 24 giugno 2025 all’età di 75 anni, lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. Amatissimo dal pubblico per il personaggio di ‘Pierino’, l’attore è stato anche padre di Ennio, l’unico figlio avuto dal primo matrimonio. Dopo la fine di quella relazione, Vitali aveva sposato Stefania Corona, sua seconda moglie. Ma chi è davvero Ennio Vitali?

Alvaro Vitali, chi è il figlio Ennio e che lavoro fa

Ennio Vitali, l’unico figlio di Alvaro, è cresciuto lontano dal clamore che ha sempre circondato il padre. Dopo la separazione dei genitori, si è trasferito con la madre a Vercelli, città dove tuttora esercita la professione di avvocato. Fin da giovane ha scelto di non seguire le orme paterne e di costruire una vita discreta, dedicandosi agli studi e a un lavoro lontano dai riflettori.

Nel corso degli anni, Ennio ha sempre mantenuto un rapporto affettuoso con il padre, nonostante la distanza fisica. In un videomessaggio trasmesso tempo fa a Domenica Live, aveva raccontato: "Quando andavo a scuola la gente mi chiedeva se fossi tuo figlio. C’era chi ci credeva e chi no, ma non mi è mai importato dell’opinione della gente". Quell’intervento durante lo show di Barbara D’Urso è stata una delle poche uscite televisive del figlio di Alvaro Vitali, che ha sempre preferito evitare di partecipare alla vita ‘pubblica’ del padre.

Il rapporto padre e figlio e il retroscena su ‘Pierino’

Anche Alvaro Vitali, in alcune interviste, aveva raccontato con grande emozione il dolore provato nel separarsi da Ennio quando era ancora piccolo. "È stato il giorno più brutto della mia vita, lasciare partire un figlio di 5 anni è stato brutto. Vedere lui che mi salutava dal finestrino con la manina mi ha fatto stringere il cuore. Mi sarei attaccato al treno", aveva confessato a Serena Bortone durante una puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda nel 2022.

Nonostante la distanza, il legame tra padre e figlio si è mai spezzato. Le telefonate erano quotidiane e d’estate Ennio raggiungeva il padre per passare del tempo insieme. "ll nostro rapporto è andato bene, ci sentivamo tutti i giorni, stava con me 10-15 giorni, passavamo l’estate insieme. Non mi è mancato mai. Ci sono stati dei giorni in cui stavo male e ci sentivamo solo per telefono, come stiamo facendo ora, ma non gli ho fatto mancare niente" ha dichiarato l’attore romano. Che poi ha svelato un retroscena che lega il figlio a ‘Pierino’, il personaggio che l’ha reso un’icona della commedia italiana. "A mio figlio ho insegnato l’educazione nei confronti della mamma, a non essere "Pierino". Anche lui pensavo di esserlo da bambino".

Alvaro Vitali e la nascita del nipotino

Nel 2017, Ennio è diventato padre a sua volta, regalando ad Alvaro Vitali la gioia di diventare nonno. Proprio la nascita del nipote aveva ridato la gioia di vivere all’attore durante un periodo buio della sua carriera, quando le proposte lavorative hanno iniziato a latitare e la sua salute iniziava a vacillare. "Cerco di vedere mio nipote appena possibile", ha confessato Alvaro durante un’intervista concessa al settimanale DiPiù.

