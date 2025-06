L’inizio (tragico) della carriera di Sabrina Ferilli: cosa le era successo Scopriamo tutti i segreti del dietro le quinte di un’estate riminese piena di star e Vip: dalle curiosità, i camei e le prime apparizioni di una futura diva.

A Rimini, nell’estate più bollente, si intrecciano cinque episodi comici pieni di gag, equivoci e personaggi tipici da spiaggia: dal playboy in crisi di virilità al venditore ambulante furbo, fino alla rigida governante trasformata da un colpo di scena radiofonico. Nell’episodio "La scelta" in particolare, vediamo una giovanissima Sabrina Ferilli, a una delle sue prime apparizioni cinematografiche, interpreta la cassiera del bar: un ruolo breve, poco più di una comparsa, ma che la fa emergere in una scena divertente e un po’ piccante. Quella che oggi sembra una battuta marginale, all’epoca segnò un passo importante per la sua carriera.

Rimini Rimini – Un anno dopo va in onda proprio stasera, alle 21:00, su Cine 34.

