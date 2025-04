Paolo Bonolis a Tu si que vales? Ecco di chi prenderà il posto Movimenti tellurici per la prossima edizione di Tu si que vales. Almeno questo al momento ci è dato sapere. Il celebre spettacolo di varietà di Canale 5 si prepara ad un nuovo innesto nel panel di giurati che guardano e giudicano le performance degli artisti che si esibiscono presso gli studi romani della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Nuovo cambio e nuovo innesto nella giuria della prossima edizione di Tu si que vales in onda nel prossimo autunno su Canale 5. Dopo l’uscita di Teo Mammucari, sostituito da Luciana Littizzetto (quest’ultima a detta di molti addetti ai lavori non ancora ben integrata nel programma) si prepara una nuova staffetta. Uscirebbe infatti, secondo alcune accreditate fonti, Gerry Scotti e al suo posto entrerebbe nel team del programma Paolo Bonolis. Insomma stavolta una staffetta in senso inverso rispetto a quella che vide anni fa Gerry Scotti prendere il timone proprio da Paolo Bonolis per un ciclo di Avanti un altro.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Fonte: IPA

L’aria di rivoluzione soffia forte nei corridoi di Cologno Monzese e, dopo le indiscrezioni di una chiusura di Striscia la Notizia, stavolta l’epicentro delle indiscrezioni sembra essere proprio Tu si que vales, con il sempre più probabile arrivo di Paolo Bonolis. A pochi mesi dall’inizio della nuova stagione televisiva, iniziano a circolare indiscrezioni sempre più insistenti su un clamoroso cambio nel cast del programma.

Una notizia che, se confermata, segnerebbe un ritorno d’impatto nel prime time per uno dei conduttori più amati e brillanti del piccolo schermo italiano. Ma c’è di più: Bonolis andrebbe a sostituire una vera e propria colonna portante dello spettacolo.

Il retroscena: Bonolis al posto di Gerry Scotti

Secondo quanto rivelato dal blog Hit su Substack, tra i più autorevoli osservatori di retroscena televisivi in Italia, Paolo Bonolis sarebbe pronto a entrare nella squadra dello show del sabato sera di Mediaset. Hit svela come la trattativa sarebbe ormai in fase avanzata il piano per un nuovo cambio nella giuria di Tu si que vales, il programma che unisce spettacolo, talento e comicità nel weekend di Canale 5.

Dopo l’uscita di Teo Mammucari, rimpiazzato nella scorsa stagione da Luciana Littizzetto, ora toccherebbe a Gerry Scotti lasciare il posto. E al suo posto subentrerebbe proprio Paolo Bonolis. Un passaggio di testimone che avrebbe un sapore simbolico e ironico insieme: anni fa fu proprio Gerry Scotti a prendere le redini del quiz Avanti un altro in sostituzione temporanea di Bonolis. Ora, a parti invertite, il conduttore romano si troverebbe a "ricambiare il favore", entrando in uno dei programmi più amati dallo stesso Scotti.

Si tratterebbe anche di un colpo molto significativo dal punto di vista degli equilibri produttivi Mediaset: Bonolis ha divorziato, come già accaduto per Amadeus, da Lucio Presta e ora entrambi trovano rifugio nelle trasmissioni di Maria De Filippi. Due indizi potrebbero fare una prova. La possibilità di vedere Paolo Bonolis nei panni di giudice-spettatore a Tu si que vales ha già acceso l’entusiasmo dei fan e alimentato le discussioni online. Il carisma, la velocità di pensiero e la capacità di mescolare ironia e profondità renderebbero Bonolis una scelta perfetta per movimentare ancora di più lo show. In attesa della conferma ufficiale da parte di Mediaset, un fatto è certo: quando si parla di Paolo Bonolis, la televisione non resta mai immobile e sarebbe davvero un grande colpo per la regina del sabato sera.

