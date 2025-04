Amici, ex allievo attacca Elodie e insulta Rudy Zerbi e altri insegnanti: "Ipocrita e incoerente" L'ex concorrente rompe il silenzio e attacca gli attuali coach di canto. Tra frecciate a Zerbi e una stoccata ad Elodie, ecco cosa non funziona più ad Amici.

Luca Napolitano, ex allievo di Amici edizione 2008, ha recentemente fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni particolarmente dirette e polemiche, rilasciate in un’intervista a Fanpage. Dopo anni trascorsi dietro le quinte tra scrittura, insegnamento e produzione musicale, il cantante ha ammesso di stare valutando un ritorno in TV. L’idea gli sarebbe venuta anche grazie ai colleghi Pierdavide Carone e Valerio Scanu: "Mi hanno fatto capire che non bisogna avere paura di rimettersi in gioco". Ma il giovane artista ha deciso di non soffermarsi solo sulla sua carriera, ma di commentare anche quella di alcuni suoi colleghi e degli attuali rappresentati del processo di apprendimenti ad Amici: i coach.

Amici: le critiche feroci di Luca Napolitano a Rudy Zerbi

Parlando degli attuali professori di Amici, Napolitano non ha usato mezzi termini. "Credo che in loro ci sia un po’ di ipocrisia, sanno di essere personaggi televisivi e quindi cercano di creare polemica, anche dove non c’è". Il bersaglio più diretto delle sue critiche è Rudy Zerbi, giudicato incoerente, soprattutto per la sua posizione sull’autotune: "Ha sempre dato peso all’emozione che un artista è in grado di trasmettere, ma a un certo punto ha iniziato a dare risalto alla tecnica, fa un po’ come gli pare. Non è giusto". Secondo Napolitano, questo cambio di rotta svilisce il messaggio autentico che la musica dovrebbe trasmettere. Napolitano specifica che da ex allievo cresciuto con insegnanti come Grazia Di Michele, con cui condivideva l’importanza dell’emotività più che della perfezione, fatica a riconoscersi nelle logiche televisive attuali.

La frecciata a Elodie: "Ce ne sono milioni"

Non è mancata nemmeno una critica netta al fenomeno Elodie, oggi una delle artiste italiane più note. Napolitano ha espresso tutte le sue perplessità: "La musica italiana che viene esportata è quella de Il Volo, non quella di Elodie. Perché di artiste come Elodie, in America, ce ne sono milioni". A suo dire, si sta smarrendo l’identità autentica della musica italiana, fatta di emozioni e imperfezioni, per inseguire modelli internazionali già visti e sentiti.

Luca ha anche fatto una riflessione amara sul peso che oggi ha il gossip all’interno di Amici. "Il rischio è che diventi conosciuto per la storia e non per quello che sai davvero fare". Lui stesso ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze di una relazione nata nel programma, con Alice Bellagamba, e ricorda come i media fossero più interessati alla loro storia d’amore che alla loro crescita artistica. Apparentemente però, Napolitano non sembra motivato da risentimento, ma dalla semplice volontà di riportare l’attenzione sulla musica, anche con modi e termini discutibili. Sta lavorando a un nuovo album, ma soprattutto vuole aiutare altri artisti a trovare la propria voce. Con un occhio al passato e uno al futuro, Luca Napolitano chiede solo che a parlare, alla fine, torni ad essere la musica.

