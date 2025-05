Tommaso Zorzi spiazza tutti: "Tiravo cocaina per fare il cretino in disco, ho solo 4 o 5 amici veri" Dalla cocaina alla casa a Pantelleria: l’ex vincitore del Grande Fratello si racconta con semplicità, raccontando il periodo più buio della sua vita.

Tommaso Zorzi ora ha trent’anni, una laurea in Business presa a Londra, un passato da volto televisivo onnipresente e una voglia sempre più forte di tenere i piedi per terra. È lui stesso a raccontarlo in un’intervista al Corriere Milano, dove mette da parte i filtri e ammette errori, svolte e stanchezze.

Una nuova vita: niente eccessi e droghe

Oggi Zorzi non gira più per eventi vestito da pacchetto regalo (come rivelato da lui stesso) ma si regala giornate tranquille in una casetta a Pantelleria, comprata per i suoi trent’anni. "È veramente piccola, però era il mio sogno." Niente più eccessi, niente più ostentazione. "A vent’anni esageravo con tutto: loghi, viaggi, sex talk. Oggi lo troverei solo volgare." Oggi frequenta amici fuori dal giro, gente che lavora nel design o negli eventi, con cui condividere spritz da cinque euro e cene a casa: "Ho amici veri, quattro o cinque, di cui mi fido. Il resto è contorno". Anche sui social ha abbassato il tono: meno battaglie, meno dissing, più normalità. Zorzi si espone ancora, ma non sente più il bisogno di essere il più brillante nella stanza. E non cerca nemmeno di far pesare il proprio nome: "Lo uso poco. Magari nei ristoranti all’ultimo, quando siamo tanti". Stop anche alle dipendenze, a cominciare dalla cocaina: "L’ho usata, sì. Ma era noia. Un errore. Lo facevo per fare il cretino in discoteca. Non lo rifarei." Nessun dramma e nessuna caduta pubblica, solo una chiacchierata con sua madre e la consapevolezza che quella "bianca quiete", come lui stesso l’ha chiamata, non lo seduceva più.

Un nuovo equilibrio per Tommaso Zorzi

Il cambiamento è evidente anche nel modo in cui vive il lavoro. È ancora in onda su Cortesie per gli ospiti, ha scritto il libro Divina! e continua a ricevere proposte, ma ha smesso di rincorrere ogni opportunità. "Non ho più l’urgenza di essere ovunque. Non mi interessa stupire." Non rinnega niente, nemmeno Riccanza, ma oggi ha un altro rapporto con i soldi. "Adesso sto attento. Non scialo. Ho la fortuna di non dover fare i conti a fine mese, ma non compro più vestiti a caso." Più crescono gli anni, dice, più persona e personaggio si somigliano. E in questo allineamento c’è forse la conquista più grande: riuscire a non perdere se stessi, nemmeno sotto i riflettori. Basta imparare a dire basta.

