Temptation Island, Siria Pingo rompe il silenzio sulla rottura con Matteo: "Non è finita perché sono dimagrita" Dopo la fine della lunga storia d'amore con Matteo Vitali, Siria di Temptation Island dice la sua. E risponde a chi la critica.

Siria Pingo e Matteo Vitali sono stati insieme nove anni. Quando hanno partecipato a Temptation Island, lei si lamentava di non sentirsi più considerata e di ricevere poche attenzioni. Dopo il percorso, avevano deciso di riprovarci. Ma con il tempo, la verità è venuta fuori: quella relazione non funzionava più da un pezzo. A rivelarlo è stata la stessa Siria, rispondendoalle rimostranze dei fan.

La rottura tra Siria Pingo e Matteo Vitali

Negli ultimi mesi i due hanno comunicato pubblicamente la fine della loro storia. Il tutto è avvenuto in modo molto pacato ed evitando scontri tra i due, ma online le critiche non si sono fermate. Anzi, molti hanno puntato il dito contro Siria, accusandola di essere cambiata troppo dopo il dimagrimento. Un’accusa che lei ora ha deciso di affrontare in modo diretto, senza filtri.

La replica di Siria alle accuse dei fan

Tutto è partito da un commento su TikTok, uno dei tanti in cui si insinuava che la fine della relazione fosse legata al suo nuovo aspetto fisico. Siria ha risposto subito, spiegando che: "Quando una relazione finisce è perché le due parti non vanno più d’accordo" e ha raccontato che già nel 2022, ben prima del programma, le cose tra lei e Matteo non funzionavano più. Ha voluto chiarire che i problemi tra loro non avevano niente a che fare con il peso: "Matteo c’è stato anche quando ero sovrappeso, non ero una ragazza obesa". Ma il punto, secondo Siria, è un altro: "A 23 anni perché dovrei accontentarmi di una relazione in cui non condividiamo niente? Non siamo mai andati in viaggio, il primo è stato ad Amsterdam e lo ha pagato la produzione. Non mi ha mai accompagnato a un intervento, non c’è stato quando ho fatto lo stomaco, il seno, quando sono andata in Rai. Perché dovrei stare con una persona così?".

Temptation Island: Siria contro gli hater

Siria non rinnega la storia con Matteo, anzi, ammette di volergli ancora bene. Ma spiega che l’affetto non è sufficiente per tenere in piedi un rapporto in cui ci si sente soli: "Se mi chiama, rispondo subito, abbiamo condiviso quasi nove anni, ma non era più cosa. Voglio di più da una relazione: una persona presente, che mi chiama, che c’è". E a chi continua a giudicarla, manda un messaggio chiaro: "Non posso continuare a sperare che lui cambi, perché non cambia. La relazione è finita, ma non è finita perché sono dimagrita. È un problema di attenzioni, di presenza, di essere uomo". Parole dirette, che cercano rispetto per una storia finita, e per una ragazza che ha deciso di andare avanti.

