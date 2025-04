Tommaso Zorzi ritrova l’amore dopo Stanzani, chi è il nuovo fidanzato (famoso) A un anno dalla rottura con l’ex ballerino di Amici il vincitore del GF Vip 5 è stato “pizzicato” dai paparazzi in compagnia della sua nuova fiamma

Tommaso Zorzi ha ritrovato l’amore? A esattamente un anno dalla rottura con Tommaso Stanzani, infatti, il vincitore del GF Vip 5 potrebbe non essere più single. Archiviata la relazione con l’ex ballerino di Amici, Zorzi è stato "beccato" dai paparazzi in dolce compagnia. Scopriamo chi è la sua nuova fiamma e tutti i dettagli.

Tommaso Zorzi, chi è il suo nuovo amore

Lo scorso aprile Tommaso Zorzi aveva parlato della sua vita da single nel corso di una chiacchierata con Alfonso Signorini a Boom, web show del padrone di casa del Grande Fratello. "Se è vero che ho dichiarato di essere innamorato in una delle mie pubblicità fatte sui social? No quella era un’esigenza di copione Alfo" aveva confessato Zorzi, ammettendo di essere in una fase molto diversa a livello sentimentale e aperta a nuove esperienze, soprattutto attraverso Instagram e i social: "Io nel DM tiro su una roba… faccio proprio pesca a strascico. Ho 30 anni, ma non mi butto mica via".

Il periodo di "pesca" ha funzionato, dal momento che Tommaso Zorzi è stato visto in dolce compagnia e immortalato dai paparazzi di Chi. Il settimanale di Alfonso Signorini ha infatti "pizzicato" il vincitore della quinta edizione del GF Vip insieme alla sua nuova fiamma e alla cagnetta Gilda passeggiando per le strade di Milano. "A Milano uscita a tre per Tommy, Gilda e… il suo nuovo amore! Ecco le foto con il suo nuovo fidanzato" si legge sul magazine, che non ha dubbi sul flirt in corso: "Dopo la storia con Stanzani, durata un anno e qualche mese, non ha avuto più nessun fidanzamento lungo ufficializzato. Dopo tante ‘crush’ però adesso sembra aver trovato il suo equilibrio con un nuovo compagno".

Chi è la nuova fiamma di Zorzi dopo la rottura con Stanzani

Stando a quanto rivelato da Chi, il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi farebbe parte del mondo del fashion e della moda. Si tratterebbe infatti di Andrea Consalvo, designer del brand Miu Miu per il gruppo Prada, con un passato anche a Tod’s dopo avere frequentato lo IED. Zorzi avrebbe così ritrovato l’amore a un anno di distanza dalla rottura con Tommaso Stanzani. Entrambiabmi si sono assunti parte della responsabilità della fine della relazione, specificando di essere arrivati al capolinea gradualmente e non a causa di terze persone. Dopo l’ex ballerino di Amici, come confessato dallo stesso Zorzi, "è iniziato un nuovo ciclo",

