Tommaso Zorzi ricoverato in ospedale per sospetta trombosi: come sta Zorzi fa spaventare i fan, pubblicando una foto con la gamba fasciata. Stando al racconto sui social, si è dovuto recare al Pronto Soccorso per un dolore improvviso

Momenti di puro terrore per Tommaso Zorzi, che fanno preoccupare i fan. Il tutto sarebbe accaduto durante un viaggio verso Bologna, quando il volto di Drag Race avrebbe avvertito una fitta sulla gamba, e ad un controllo più attento avrebbe notato anche un significativo rossore e rigonfiamento sulla stessa, come ha fatto vedere su una foto condivisa sulle stories di Instagram questa sera, e che mostrava l’influencer con la gamba bendata e sollevata, all’interno di un ristornate.

Il dolore improvviso

I più attenti avranno notato che era da tempo che l’opinionista de L’isola dei Famosi faceva presente di avere un forte fastidio alla gamba, ma forse non ha prestato abbastanza importanza alla cosa. Il tutto sarebbe partito da un incidente durante la Milano Fashion Week, che dal dal 19 al 25 settembre a tenuto impegnato l’influencer e tante altre figure impegnate nel settore. Non è dato sapere quali siano state le dinamiche del fatto, quel che è certo è che Tommaso è stato vittima di una caduta improvvisa. Nonostante questo, il ragazzo a celto di non darsi per vinto, continuando a sforzare la gamba per spostarsi dal capoluogo lombardo a Bologna. A quel punto il fastidio si è trasformato in dolore, fin quando tra sforzi e fitte alla gamba Zorzi non ha cominciato a preoccuparsi, motivo per cui alla fine ha scelto di recarsi al pronto soccorso per determinare le cause del problema. Tommaso è entrato in ospedale per quella che appariva come una sospetta trombosi, infatti il ragazzo ha subito spigato ai fan: "Sono entrato come sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare", lasciando trasparire tutta la preoccupazione che ha incamerato in quelle ore di attesa.

La diagnosi

Dopo una serie di accertamenti, finalmente è arrivata la diagnosi definitiva, e fortunatamente non era così grave come sembrava inizialmente: non si trattava di una trombosi, ma di una più comune infezione. Zorzi è stato quindi dimesso con la prescrizione di alcuni antibiotici per curare l’infezione. Ad allarmare era stata la foto condivisa della gamba negli attimi prima di entrare in ospedale. Tanti sono stati i messaggi da parte di fan e amici tra i vari social, facendo diventare la notizia trend su X. Fortunatamente le cose sono andate per il meglio, e rientrato a casa Zorzi ha deciso di fare un ultimo video per rassicurarli i fan, spiegando cosa fosse successo.

