Il Tre rompe il silenzio dopo il ricovero: “Ho avuto paura, il mio corpo non rispondeva". La diagnosi dei medici Dopo giorni di paura e silenzio, il rapper fa chiarezza sul suo stato di salute: “Mi hanno dimesso, ora devo solo recuperare le forze”.

Tutto è partito da una storia su Instagram: una foto dal letto d’ospedale, uno sfogo malinconico e allarmante. Da lì in poi, nessun aggiornamento e un silenzio che ha fatto crescere la preoccupazione. Il Tre, all’anagrafe Guido Luigi Senia, ha preferito prendersi un momento per sé prima di spiegare come stavano davvero le cose. E intanto, nel giro di poche ore, la sua assenza ha fatto il giro dei social, alimentando dubbi, ipotesi e articoli spesso pieni di ricostruzioni poco affidabili.

Il Tre: come sta dopo le dimissioni

Il cantante ha deciso di intervenire direttamente e chiarire la situazione con un messaggio semplice e diretto, raccontando che da settimane non si sentiva bene, che aveva fatto diversi controlli e che il suo corpo non reagiva alle cure: "Ciao ragazzi, mi sembra giusto darvi notizie sulla mia salute. Sono stato ricoverato in ospedale perché c’era qualcosa da settimane che non andava e i medici mi hanno fatto tutti gli esami e i controlli necessari". Insomma, tanta preoccupazione sui social per il celebre cantante.

La diagnosi e il sospiro di sollievo

Alla fine, è arrivata la risposta che tutti speravano: non si trattava di nulla di grave, solo un virus molto aggressivo: "Avevo paura, ero spaventato che potesse essere qualcosa di brutto dato che il mio corpo non rispondeva alle cure ma fortunatamente non è saltato fuori nulla di grave solo un virus debilitante in forma molto aggressiva ma che non comporta alcuna patologia grave". Una notizia che ha portato sollievo non solo a lui, ma anche ai tantissimi fan che avevano seguito con apprensione ogni minimo aggiornamento. Ora è fuori pericolo, è stato dimesso e deve soltanto recuperare le forze con un po’ di riposo.

Il ringraziamento ai fan e il futuro del cantante

Il Tre ha voluto anche ringraziare chi gli è stato vicino in questi giorni complicati. Ha raccontato che i messaggi ricevuti mentre era in ospedale gli hanno fatto compagnia e dato forza. "Mi avete fatto sentire meno solo", ha scritto. Chiusa questa parentesi, Il Tre ha già voglia di tornare a fare quello che ama. Lo ha detto chiaramente: il suo desiderio più grande è rivedere il suo pubblico sotto al palco, cantare insieme e lasciarsi tutto alle spalle. Il suo tour, previsto per l’autunno, resta confermato e sarà l’occasione per voltare definitivamente pagina, con ancora più consapevolezza.

