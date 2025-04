The Couple, le pagelle: Jasmine Carrisi incompresa (5), Antonino Spinalbese tira in ballo Belen (6), Irma e Lucia Testa coraggiose (8) Nella puntata del 14 aprile, Irma e Lucia Testa regalano una lezione importante, Spinalbese parla del suo rapporto con Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì: le pagelle

Dopo il buon esordio della scorsa settimana, è andata in onda questa sera, lunedì 14 aprile su Canale 5, la seconda puntata di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi che vede nel ruolo di opinionisti il coreografo Luca Tommasini e Francesca Barra, moglie di Claudio Santamaria. Ecco le pagelle della seconda puntata di The Couple del 14 aprile 2025.

The Couple , puntata 14 aprile 2025: le pagelle

Le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli si divertono a fare le vipere voto: 7: Glielo dice anche Luca Tommasini di stare attente ma le Boccoli non hanno alcuna remora di mostrarsi per quello che sono. Attaccano Manila Nazzaro di essere fredda e distaccata solo perché lei vuole avere in mano la gestione della casa. Quando lei spiega di essere collaborativa e di avere un istinto organizzativo, le Boccoli sembrano indietreggiare sui loro passi come se avessero tirato il sasso e nascosto la mano. Sono parecchio furbe ma perfette per il reality in cui si chiede di essere ben agguerrite.

Irma e Lucia Testa danno una grande lezione, voto 8. Al di là di essere una grande sportiva, Irma Testa è anche una grande donna. Lo dimostra quando nel parlare del suo sogno di essere una sportiva, tira in ballo la sorella dicendo di sentirsi in colpa per lei per averle rubato il suo sogno. Ma non è solo questo. Irma e Lucia nel parlare della loro sessualità, sono entrambe lesbiche, hanno poi spiegato di aver sempre avuto dalla loro parte la loro madre che non le ha mai giudicate ma che invece le ha sempre supportate dando loro dei consigli. Un messaggio importante da lanciare in prima serata considerando che ancora oggi sono tanti i giovani che si vergognano di parlare con i loro familiari e che hanno paura di non essere compresi. Quando poi a fare loro la sorpresa è proprio la madre, le lacrime scendono rigorose: "Loro sono il mio orgoglio". Vorremmo abbracciare tutte e tre che sono un esempio sano in questa società malata.

Antonino Spinalbese lagnoso, voto 6. Che ormai chiamino Antonino Spinalbese nei reality per parlare di Belen Rodriguez lo sappiamo perfettamente e lo sapeva bene anche la showgirl visto che fino a qualche anno fa accusava l’ex di averla sfruttata per visibilità. Dopo litigi e scontri, tra loro è tornato di nuovo il sereno. Antonino Spinalbese lascia cadere la corazza e addirittura durante la diretta dice di essersi rinnamorato della madre di sua figlia. Poi, parlando di Luna Marì dice che la ama ma che preferisce trattenere l’emozione per non renderla triste visto che lo sta guardando sicuramente da casa. Antonino sembra aver adottato lo stesso copione del Grande Fratello. Ormai ha capito che fa colpo sul pubblico parlando dei suoi trascorsi con Belen e di sua figlia Luna Marì. Ma a questo punto ci chiediamo: c’è altro?

Fabrizio e Danilo Mileto, i re delle gaffe voto: 9. Ad ogni puntata i fratelli regalano delle vere e proprie perle. Se la scorsa puntata si sono resi protagonisti di un’uscita surreale dicendo che la Sardegna non faceva parte dell’Italia, nella seconda puntata hanno dimostrato di non sapere nulla neanche in fatto di musica. Ilary Blasi ha chiesto loro chi fosse il terzo componente de il Volo dopo Piero e Ignazio e loro hanno risposto in modo convinto Luca scatenando un’ilarità generale. Non è chiaro se ci sono o ci fanno ma i due fratelli oltre ad essere belli si distinguono perché si mostrano imperfetti. E questo al pubblico piace tanto.

Jasmine Carrisi incompresa, voto: 5. Si commuove parlando della sua difficoltà di intrattenere rapporti con gli altri e dice di essere diffidente nei confronti delle persone perché è sempre stata esposta al giudizio avendo genitori famosi. Luca Tommassini la definisce coraggiosa ma qui di coraggio c’è ben poco. Jasmine è comunque una ragazza fortunata con alle spalle una famiglia importante che la supporta e sostiene. Dovrebbe alleggerirsi, vivere con maggiore brio, sorridere di più fregandosene degli altri perché al pubblico risulta davvero pesante, quasi indigesta. Dopotutto se il suo obiettivo è quello di essere trasparente perché vuole far parte del mondo dello spettacolo?

Manila Nazzaro smentisce Lorenzo Amoruso, voto 8. Manila Nazzaro fa finalmente chiarezza. Dopo le accuse di Lorenzo Amoruso, l’ex Miss Italia ha deciso di replicare. Lo ha fatto con grande schiettezza ribadendo di non voler entrare nel dettaglio dei motivi che l’hanno portata a prendere le distanze da lui. Ha ribadito di essere una signora e di essere stata vittima di una shitstorm per colpa dell’ex. L’impressione è che in questa storia ad esserne uscita meglio è proprio l’ex Miss Italia che una volta archiviata la storia con l’ex non l’ha mai più tirato in ballo. E’ stata lei stessa in diretta a concludere: "Chi si fa i conti è chi vive nella menzogna. Se ho allontanato me e i miei figli avevo validi motivi". Ora Manila continua così e non ti guardare indietro.

