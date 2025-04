The Couple, le pagelle: la leggerezza di Ilary Blasi (7), Spinalbese 'in attesa' (4), Benedicta Boccoli infantile (3) Nella puntata del 28 aprile, Blasi dona un po' di pepe e leggerezza a The Couple, mentre Spinalbese resta in disparte e le sorelle Boccoli litigano: le pagelle

La terza puntata di The Couple, condotta da Ilary Blasi su Canale 5 lunedì 28 aprile 2025, si apre con un blocco dedicato al bacio tra Thais e Danilo Mileto nel gioco ‘Obbligo o Verità’, e prosegue con il litigio di Benedicta e Brigitta Boccoli per una prova di memoria e con il ‘Pastiera-gate’ che ha visto Manila Nazzaro arrabbiarsi con alcuni inquilini per aver mangiato un pezzo di pastiera di nascosto. Poi si parla della furbizia di Antonino Spinalbese, considerato da tutti uno stratega, e del fascino di Brigitta Boccoli. Infine, Manila e Stefano parlano del desiderio di avere un figlio insieme, mentre le sorelle Boccoli, vincitrice della terza puntata, raccontano il loro legame affettivo e il rapporto con i genitori. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata di The Couple del 28 aprile 2025 (qui il riassunto con nomination, motivazioni e nuovo televoto).

The Couple, puntata 28 aprile 2025: le pagelle

Stefano Oradei e il desiderio di diventare padre, voto 8: dolce, innamorato e delicato nel parlare della possibilità di avere un figlio con la ‘sua’ Manila Nazzaro, il concorrente non ha paura di esporsi aprendo il suo cuore al pubblico e alla stessa moglie, dicendole che sarebbe felice se la vita gli donasse un loro figlio e sottolineando che lo è già adesso che stanno raccontando una storia d’amore ‘nata dal niente’. E quando la Nazzaro dice "Mi sono data una colpa per questa incapacità di realizzare questo sogno. Spero di poter compensare con il nostro amore", lui dolcemente le risponde: "Non devi compensare nulla", sottolineando con queste parole che lei non ha colpe e dandole così il suo completo sostegno e amore, che evidentemente è sincero e forte. Bravo, così si ragiona.

Ilary Blasi spontanea e leggera, voto 7: la finezza non è il suo forte, ma Ilary Blasi ha quel modo di fare così naturale, spontaneo che ti cattura e rende ogni situazione imprevedibile e leggera. Il suo stile lo conosciamo e riconosciamo anche in The Couple che, nonostante sia un programma che si discosta poco da format come il GF e L’Isola dei famosi (intendiamo il genere di blocchi), risulta meno noioso di questi ultimi proprio per la sua capacità di intrattenere il pubblico tra uscite originali e commenti pungenti. Certo è che se ci fossero più inventiva (per quanto riguarda le prove), un ritmo incalzante e blocchi più interessanti (ma davvero abbiamo perso un quarto d’ora a sentir discutere di pastiere?), il risultato sarebbe davvero esplosivo. Ancora non ci siamo, ma la Blasi almeno fa il possibile per mettere un po’ di pepe nel suo show.

Manila Nazzaro e il ‘Pastiera-gate’, voto 5: tornando alle ‘pastiere’, dolce tipico napoletano, noi capiamo il punto di vista di Manila, perché mangiare una pietanza cucinata apposta per tutto il gruppo in occasione di Pasqua, mettendoci amore e attenzione, è una mancanza di rispetto nei confronti di chi l’ha cucinato nella speranza di condividere un assaggio con gli altri inquilini e degli stessi concorrenti che hanno aspettato di poterla mangiare. Allo stesso tempo però la sua reazione ci sembra un po’ esagerata e pesante: piangere per un piccola parte mancante di pastiera? Probabilmente, parlando di Pasqua, di mezzo c’era anche il pensiero dei figli e di quel momento da sempre vissuto con la sua famiglia, però sentirle dire "voi potete mangiare quello che volete ma non le cose degli altri" in una casa dove dovrebbero imparare a condividere tutto ci ha spiazzati, così come la sua insistenza nel voler terminare il discorso sulla pastiera, interrompendo l’opinionista Francesca Barra che aveva preso la parola su richiesta di Ilary Blasi. Anche quest’ultima è una mancanza di rispetto… ma se siamo i primi a non darlo, come facciamo a pretenderlo poi dagli altri?

Thais piange per un bacio rubato, voto 4: forse siamo noi a vivere The Couple come un gioco e per questo tante reazioni ci risultano eccessive. Tra queste, c’è quella di Thais dopo il gioco ‘Obbligo o Verità’, che addirittura è scoppiata a piangere per aver baciato a stampo Danilo Mileto a causa di un ‘obbligo’. La concorrente in Confessionale, tra le lacrime, dice di amare e rispettare le persone che sono fuori dalla casa – immaginiamo si riferisse in particolare al compagno – ma ci chiediamo perché abbia sentito il bisogno di spiegarsi. Non era solo un gioco? O forse si è resa conta che con Danilo, da lei definito di recente il suo ‘sogno proibito’, non ha mantenuto il giusto distacco, lasciandosi andare un po’ tra abbracci e parole? Altrimenti tutta questa paura non si spiega: anche Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli si sono baciati per gioco (e lei è sposata, ‘ma il marito non è geloso‘), eppure non c’è stato questo fiume di lacrime, tutto è finito con una sana risata. ‘Obbligo o Verità’ non è il problema, lo è il comportamento che adottiamo con gli altri al di là del momento di gioco.

Antonino Spinalbese aspetta gli altri, voto 4: dice apertamente che la sua priorità è non fare brutte figure e per questo, durante le dirette, non si espone mai indicando – pare – agli altri come comportarsi per evitare figuracce. Ma allora che senso ha partecipare a questo reality, se poi si resta in silenzio per paura di sbagliare, lasciando agli altri il ‘lavoro sporco’? Per esempio, Irma Testa non ha il timore di dire ciò che pensa, né di attaccare i suoi compagni quando lo ritiene necessario (che poi spesso dice delle grandi verità e per questo la apprezziamo molto), mentre Spinalbese interpreta un personaggio spento, privo di spessore che nulla aggiunge alle dinamiche della casa. Uno stratega? Mettendosi in disparte, certamente rischia meno, ma se non comincia a tirare fuori le unghie perché il pubblico dovrebbe votare per lui e portarlo in finale?

Benedicta Boccoli infantile, voto 3: la Boccoli ci piace perché è diretta e dice a muso duro ciò che pensa, senza preoccuparsi di telecamere e reazioni. Però prendersela così tanto con Brigitta per una prova andata male perché la sorella nei giochi di memoria non se la cava benissimo ci ha sorpresi per quanto immatura consideriamo la reazione. "La volevo sveglia" dice. Capiamo che in palio c’è un milione di euro, ma è il caso di far sentire una ‘deficiente’ – così dice Brigitta – la propria sorella per un suo limite? Che tristezza. E poi è una situazione che potrebbe capitare a tutti, anche a lei stessa, che dà l’impressione di credersi troppo perfetta per poter sbagliare.

