Manila Nazzaro, lo scivolone a The Couple e la reazione (choc) dell’ex Amoruso: “Quando le persone vivono nella menzogna…” La concorrente del nuovo reality Mediaset ha rivelato dettagli sul primo incontro con il marito, Stefano Oradei. Ma all'epoca pare stesse ancora con Amoruso. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Non ci sta, l’ex di Manila Nazzaro. Dopo le dichiarazioni di ieri sera a The Couple, Lorenzo Amoruso è intervenuto sui social con un breve video polemico. In cui ha attaccato (senza fare nomi) la Nazzaro, per aver diffuso menzogne sul suo rapporto con l’attuale marito Stefano Oradei. In sostanza, ieri Manila ha rivelato un dettaglio sul primo incontro con Stefano, contraddicendo però quanto dichiarato in passato su questo tema. E accendendo i sospetti su un possibile tradimento ai danni di Amoruso. Vediamo i dettagli qui sotto.

Manila Nazzaro, lo scivolone a The Couple ‘scatena’ l’ex Amoruso

A rivelare i dettagli sulla questione, con un repost social pesantissimo, è stato l’account "La Velenosa". "Lorenzo Amoruso felice che la verità sia venuta a galla", si legge a corredo di un video un cui Amoruso, appunto, entra a gamba tesa nei confronti dell’ex Manila Nazzaro. "La sua ex #ManilaNazzaro", prosegue la pagina Facebook dedicata al gossip, "ieri è entrata in gioco a #TheCouple con il marito #StefanoOradei e durante un gioco, per misurare l’affinità di coppia, ha detto che la prima volta con Stefano l’ha avuta a gennaio. A Verissimo però disse di essersi messa a marzo con Oradei e che a gennaio stava ancora con Lorenzo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tradotto: Manila Nazzaro avrebbe mentito spudoratamente. E proprio su questo punto è intervenuto l’ex Amoruso, con un video social deciso (ma senza fare nomi). "Buon pomeriggio a tutti", ha esordito l’ex calciatore, "allora ragazzi, dopo più di due anni, dopo aver subito insulti televisivi, sui social, bugie, menzogne, ricami particolari sulla mia persona e sul mio essere un personaggio pubblico…è venuta fuori la verità".

Il tono di Amoruso è tranquillo. Tipico di chi si è appena liberato di un peso enorme. E non nuoce che a toglierlo, in realtà, sia stata la stessa Manila Nazzaro. "Quando le persone vivono nella menzogna e nella bugia", ha proseguito Amoruso, poi devono avere anche un grande cervello per ricordare tutto quello che di sbagliato e di falso dicono in giro. Alle televisioni, ai giornali, ai social eccetera eccetera. Io vi ringrazio davvero di cuore perché mi avete sostenuto in questi due anni, i messaggi che sono arrivati già da stanotte sono stati tantissimi. Che dire ragazzi. Buona giornata a tutti e buona vita".

Non sono pervenute repliche, al momento, da parte di Manila. Ma visto lo scivolone di ieri sera, la concorrente di The Couple farebbe meglio (forse) ad evitare per il momento lo scontro diretto.

Potrebbe interessarti anche