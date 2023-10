Terra Amara: Zuleyha aggredita mentre indaga sulle lettere a Demir Scopriamo tutti i colpi di scena della nuova settimana della soap turca di Canale 5, tra misteriose lettere anonime e l'aggressione di una protagonista

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Nuovi colpi di scena a Cukurova nelle puntate della settimana da lunedì 30 ottobre a sabato 4 novembre di Terra Amara. Zuleyha indaga sul presunto fratellastro di Demir e finisce aggredita in un bosco. Scopriamo cosa vedremo nei prossimi episodi della soap turca di Canale 5.

Lunedì 30 ottobre

Zuleyha non ha dubbi: il fratellastro di Demir esiste ed è reale, ora è alla ricerca della madre che potrebbe svelargli altro su questo segreto della famiglia Yaman. Umit, affrante per i problemi di cuore si confida con Mujgan.

Martedì 31 ottobre

Demir trova una scusa per Zuleyha e parte per un romantico weekend in una lussuosa villa con Umit. L’uomo svela all’amante che ha finalmente deciso di divorziare dalla moglie. Lascerà che Zuleyha continui a vivere alla tenuta con i bambini, mentre lui troverà un nuovo nido d’amore con la dottoressa.

Mercoledì 1 novembre

Zuleyha nota strani movimenti di Fikret intorno all’azienda e decide di seguirlo. Quando capisce che l’uomo nasconde qualcosa di importante decide di affrontarlo direttamente. Mentre sta facendo ritorno alla sua auto però, viene aggredita. Intanto alla tenuta Sevda e Sermin sono preoccupati non vedendo la donna rientrare e Sermin prova a rintracciare Demir scoprendo la bugia sul suo viaggio d’affari.

Giovedì 2 novembre

Sevda e Sanye non riescono a rintracciare Demir e chiedono aiuto a Fekeli che avvia le ricerche di Zuleyha. Purtroppo però il tentativo non va a segno e nessuno riesce a trovare la donna. Intanto Sermin svela a Sevda di aver scoperto la bugia di Demir e di essere convinta che il cugino stia con un’altra donna.

Venerdì 3 novembre

Fikret confessa a Fekeli di essere stato l’ultimo a vedere Zuleyha il giorno in cui la donna è scomparsa. Davanti ai dubbi dell’uomo però, ammette di aver avuto una discussione con lei, ma giura di non aver nulla a che fare con la sua scomparsa. Intanto Sevda riesce finalmente a rintracciare Demir che si mette subito in viaggio per Cukurova.

Sabato 4 novembre

Zulehya viene ritrovata nel bosco con una gamba bloccata in una trappola e ferita. Una volta portata in ospedale, la donna dice di non ricordare nulla di quanto accaduto nelle ultime ore. Poi, quando la va a trovare Demir, la moglie prende coraggio e gli dice di essersi innamorata di lui. Intanto Mujgan scopre un inquietante segreto del passato di Fikret e lo lascia, mentre spuntano manifesti che infangano la memoria di Adnan senior e mandano Demir su tutte le furie.

Potrebbe interessarti anche