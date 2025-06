Anticipazioni Tradimento: ecco come finisce la seconda stagione della serie Dopo una prima stagione che ha tenuto i telespettatori con gli occhi incollati al televisore, ci stiamo avviando verso il finale di questa nuova serie tv turca

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Tradimento, la serie turca ha già il profumo del tormentone! Protagonista? L’incredibile Vahide Perçin – sì, proprio Hunkar Yaman di Terra Amara – stavolta nei panni di una giudice integerrima che si ritrova a fare i conti con… un marito bugiardo e una famiglia piena di segreti. È la soap perfetta per chi ama le doppie vite e i tradimenti da telenovela sudamericana: Güzide scopre che suo marito ha un’altra moglie, e come se non bastasse, anche i figli combinano disastri. Ma non è finita qui: in mezzo ci scappa pure un omicidio sospetto e un tentativo di fuga fermato letteralmente all’aeroporto. Una roba che neanche nei thriller. E Güzide, con tutta la dignità del mondo, reagisce. Come? Scopritelo nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

