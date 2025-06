Pino Insegno, rivincita e boom d’ascolti: ma su Reazione a Catena esplodono le polemiche. Perché Il gioco preserale di Rai1 è ripartito battendo con margine Gerry Scotti su Canale 5, ma qualcosa ancora non convince del tutto: scopriamo di più.

Dopo un’edizione di Reazione a Catena segnata da polemiche, ascolti abbastanza deludenti e forti critiche soprattutto nei confronti del presentatore, il buon Pino Insegno è stato riconfermato per il secondo anno consecutivo, tornando alle redini del programma estivo. Un ritorno che, almeno per il momento, gli ha permesso di prendersi una bella rivincita registrando ascolti soddisfacenti e battendo puntualmente il competitor di Canale 5, ovvero Gerry Scotti con Caduta Libera. Eppure, le polemiche su Reazione a Catena sembrerebbero proprio non volersi placare, con un dettaglio in particolare che ancora non convince: scopriamo si più.

Pino Insegno, rivincita a Reazione a Catena e boom di ascolti

La nuova edizione di Reazione a Catena è partita l’8 giugno e, almeno per il momento, l’inizio sembrerebbe promettere meglio del precedente. Fino ad ora, gli ascolti del gioco preserale di Rai1 sono apparsi buoni, superando i 2,9 milioni di telespettatori e il 23% di share, e battendo regolarmente anche il competitor più forte, ovvero Gerry Scotti con Caduta Libera su Canale 5 che è invece rimasto sotto i 2 milioni di telespettatori e il 16% di share.

Insomma, un debutto che sta andando decisamente meglio del previsto e che non può che rendere contenti sia i vertici Rai che lo stesso Pino Insegno. Allo stesso tempo, occorre considerare anche la rilevanza del format nel mondo del web. Anche quest’anno, infatti, Reazione a Catena risulta circondato da polemiche di vario genere che sul web creano non poca discussione, rendendo il gioco molto chiacchierato anche nel mondo dei social.

Reazione a Catena, esplodono le polemiche sui dati dello share

E proprio perché Reazione a Catena sembra non poter vivere senza le giuste polemiche, dopo le tante critiche sul ritorno di Pino Insegno alle redini del gioco, negli ultimi giorni è spuntata sul web una nuova e sorprendente polemica a proposito dei dati di ascolto declamati dalla stessa Rai. "Sfiora il 25% di share l’appuntamento con Reazione a Catena che registra 3 milioni 189 mila spettatori", si legge in un post su X pubblicato il 18 giugno dal profilo ufficiale Rai.

Il post è stato però ripreso dal giornalista Giuseppe Candela, il quale ha sottolineato: "Ovviamente non è vero. Questo è il dato degli ultimi venti minuti (hanno cambiato la rilevazione)". In altre parole, secondo le accuse del giornalista, la Rai starebbe rilevando il dato complessivo di Reazione a Catena prendendo come riferimento solo gli ascolti degli ultimi 20 minuti finali del gioco, ovvero quelli in genere più seguiti dai telespettatori. E se pensiamo che tutto questo sta avvenendo a sole due settimane dall’inizio del gioco, certamente non potremo che vederne e sentire delle belle anche in questa edizione.

