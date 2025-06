Milo Infante, strada in discesa per Ore 14 di sera. Perché può diventare un cult Rai (come la Sciarelli) Il conduttore si prepara a debuttare in prima serata e potrebbe cogliere l’occasione di consacrarsi anche grazie a una concorrenza non troppo ingombrante

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Milo Infante si prepara al debutto in prima serata. Giovedì 12 giugno 2025, infatti, Ore 14 sbarcherà finalmente nel prime time di Rai 2 e per il conduttore milanese questa ‘promozione’ potrebbe rivelarsi un’occasione d’oro. Anche dopo la lunga pausa per il Giro d’Italia, infatti, il programma continua a registrare ottimi ascolti nel pomeriggio della seconda rete e l’approdo in prima serata potrebbe portare alla consacrazione di Infante. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Ore 14 in prima serata, la chance di Milo Infante

Il countdown segna -2 e il prossimo 12 giugno Ore 14 (rinominato Ore 14 Sera per l’occasione) sbarcherà in prima serata per un ciclo di quattro puntate speciali in onda ogni giovedì. Per Milo Infante – come anticipato – si tratta di una grande occasione dopo gli ottimi ascolti del programma nel daytime pomeridiano della seconda rete. Dopo tante voci, infatti, Ore 14 avrà finalmente una vetrina importantissima e il conduttore l’opportunità di consacrarsi definitivamente nelle gerarchie Rai (anche e soprattutto in vista della presentazione dei palinsesti per la stagione 2025/26, che potrebbero confermargli il raddoppio con il nuovo slot serale).

Il debutto di Ore 14 Sera è molto atteso anche e soprattutto per due motivi. Da un lato Milo Infante potrebbe confermare i numeri e i risultati del pomeriggio grazie all’hype intorno al delitto di Garlasco, che continua ad attirare un’enorme attenzione mediatica attraverso nuovi risvolti; dall’altro la prima serata del giovedì potrebbe rivelarsi lo spazio giusto per ‘sfondare’ nei dati Auditel grazie a una concorrenza tutt’altro che insormontabile.

La grande occasione di Infante: perché Ore 14 Sera può sfondare

Proprio come fatto da Massimo Giletti (il quale continua a volare al timone de Lo Stato delle Cose, che anche ieri ha fatto segnare il record stagionale), dunque, Milo Infante potrebbe ‘cavalcare’ il caso del delitto di Garlasco per attirare ancora più pubblico ed esordire con ottimi numeri in prima serata con Ore 14. Il conduttore milanese potrebbe infatti approfittare dell’ottima collocazione per diventare una sorta di cult del giovedì di Rai 2, al pari di Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? il mercoledì su Rai 3. Lo slot – come anticipato – è quasi ideale a livello di concorrenza: sulle reti ammiraglie giovedì andranno infatti in onda le repliche di Don Matteo 13 su Rai 1 e gli speciali in prime time di Avanti un altro! di Paolo Bonolis, che sta faticando tremendamente negli ascolti. "Questo è un esperimento. I vertici aziendali ci hanno chiesto di verificare se il nostro tipo di lavoro può incontrare il favore del pubblico serale, senza però porci obiettivi specifici di share" ha dichiarato Infante a Il Giornale, consapevole però di dovere sfruttare un’occasione unica.

