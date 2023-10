Terra Amara: caccia all’eredità di Yilmaz e al segreto di Fikret Scopriamo cosa accadrà nella nuova settimana della soap di Canale 5 con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate

Nuovi colpi di scena a Cukurova nelle puntate della settimana da lunedì 2 a sabato 7 ottobre di Terra Amara. Mujgan e Behice scoprono che la maggior parte dell’eredità di Yilmaz è sparita, mentre Fekeli scopre che il nipote è arrabbiato con la famiglia Yaman. Scopriamo cosa vedremo nei prossimi episodi della soap turca di Canale 5.

Lunedì 2 ottobre

Mujgan e Behice hanno deciso di trasferirsi ad Istambul con Kerem Alì. Quando Fekeli scopre che le due donne vogliono portargli via il nipote, furioso, le caccia e loro si rivolgono in segreto ad un avvocato. Il legale anticipa che l’eredità di Yilmaz che spetterà loro sarà molto meno di quello che speravano.

Martedì 3 ottobre

Behice e Mujgan si trovano in un lussuoso albergo di Istambul, ma quando vengono a sapere che l’eredità di Yilmaz è molto meno di quello che credevano, la nipote cerca di convincere la zia a trasferirsi in una sistemazione più economica, ma incontra un muro. Non sapendo cosa fare si rivolge a Fikret.

Mercoledì 4 ottobre

Fikret va da Fekeli per raccontare la difficile situazione di Mujgan e lui, passata la rabbia, si impietosisce e invita la donna a tornare a casa, insieme a Behice. Intanto la dottoressa in ospedale nota la confidenza tra il nipote di Fekeli e Umit e scopre che sono amici di vecchia data. Sevda scopre una truffa di un contadino nella tenuta e lo riferisce a Zuleyha, chiedendole di agire per farsi rispettare.

Giovedì 5 ottobre

Mujgan va alla tenuta a parlare con Zuleyha. La dottoressa la informa dell’eredità di Yilmaz scomparsa nel nulla e accusa la rivale di avere a che fare con i soldi che non ci sono più. La donna la caccia mentre Demir scopre che Umit è in cerca di un alloggio e le offre uno dei suoi appartamenti.

Venerdì 6 ottobre

Alla tenuta si sta per celebrare un matrimonio: Gulten e Cetin finalmente diventeranno marito e moglie e le nozze saranno celebrate da tutti, come succedeva ai tempi di Hunkar. Fekeli scopre che Fikret si è accanito sulla tomba di Adnan Yaman Senior e non riesce a capire perché.

Sabato 7 ottobre

Fekeli affronta il nipote e cerca di capire perché tanta rabbia verso il vecchio Adnan, ma lui si rifiuta di rispondere. Al matrimonio di Gulten e Cetin, Fadik viene lasciata all’altare da Rasit. Intanto Behice chiede di indagare su chi ha fatto sparire l’eredità di Yilmaz poi fa infuriare Fekeli che la mette, di nuovo, alla porta. Intanto Zuleyha trova delle lettere del vecchio Adnan in cui una donna gli scrive di essere incinta di lui.

