Terra Amara: a Cukurova arriva la misteriosa Umit Un nuovo personaggio arriva nella soap turca di Canale 5 e sconvolgerà la vita di Demir

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

A Cukurova Zuleyha deve ricostruire la sua vita dopo la morte di Yilmaz e trova l’aiuto di Demir. Intanto arriva una giovane ed affascinante dottoressa. Scopriamo cosa altro accadrà questa settimana nella soap turca di Canale 5, Terra Amara, con le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a sabato 30 settembre.

Lunedì 25 settembre

Zuleyha è distrutta per la tragica morte di Yilmaz. Sa di poter contare su Demir ma gli annuncia di voler comunque lasciare la tenuta. Il marito la convince a restare, assicurandole che nulla cambierà visto che stavano per divorziare.

Martedì 26 settembre

Gaffur ha trovato lavoro in Germania ed è pronto a partire con la speranza di migliorare la sua vita. Fadik invece teme che Sevda voglia licenziare sia lei che Rasit.

Mercoledì 27 settembre

A una settimana dalla morte di Yilmaz, Fekeli vuole fare una celebrazione in una moschea in modo da non creare disagio a Zuleyha e non farla andare in casa dove c’è anche Mujgan. La donna vorrebbe discuterne ma la zia Behice la invita a mantenere la calma. Intanto Gaffur arriva a Istanbul dove si rende conto di essere stato truffato:non c’è nessun lavoro che lo aspetta in Germania.

Giovedì 28 settembre

Dopo aver scoperto di essere stato truffato Gaffur è costretto a fare ritorno alla tenuta, dove per fortuna Demir gli ridà il suo posto. La narrazione fa un salto di qualche mese e ritroviamo Zuleyha che ormai ha preso il posto di Hunkar nella gestione della tenuta. Intanto un incontro fortuito colpisce molto Demir.

Venerdì 29 settembre

Demir si accorge di una donna rimasta con la gomma a terra in mezzo alla strada e le dà una mano per montare la ruota di scorta. La donna si chiama Umit, ma quando Demir le chiede qualcosa di lei, non risponde. In realtà si tratta del nuovo primario dell’ospedale del paese, un ruolo a cui ambiva Mujgan che, saputa la notizia rimane molto delusa. Fekeli le consiglia di aprire uno studio suo a Cukurova.

Sabato 30 settembre

Fikret e Mujgan sono sempre più vicini e il giovane non abbandona l’idea di vendicarsi del fratellastro Demir. Alla tenuta Zuleyha ormai è diventata la vera signora di Cukurova e Sevda consiglia Demir di riavvicinarsi a lei. Ma l’uomo approfitta di una cerimonia di premiazione per invitare Umit.

Potrebbe interessarti anche