Negli ultimi anni della sua lunga vita, la Regina Elisabetta II ha dovuto far fronte a momenti molto difficili non solo a livello istituzionale, ma anche familiare. A ferirla più di ogni altra cosa, secondo retroscena svelati da chi le era vicino, sarebbe stata la rottura tra Harry e Meghan e la Royal Family, avvenuta dopo la sorprendente decisione della coppia di abbandonare gli incarichi reali nel 2020. Una scelta che ha scosso le fondamenta della monarchia e che avrebbe profondamente turbato la sovrana, da sempre molto legata a Harry.

L’autore ed esperto reale Phil Dampier, intervenuto nel programma Royal Exclusive del The Sun, ha svelato alcuni particolari della vita privata della Regian: "Penso solo che abbia lavorato tutta la vita per assicurarsi che la monarchia avesse successo dopo di lei. E l’eredità era la cosa più importante per lei e per il Commonwealth, ovviamente". Il colpo inferto dagli scandali familiari sarebbe stato, secondo Dampier, "straziante" per Elisabetta.

Quando Harry e Meghan decisero di trasferirsi negli Stati Uniti, con l’ormai celebre "Megxit", la Regina avrebbe cercato fino all’ultimo di trovare per loro un ruolo utile all’interno della famiglia reale per tenerli legati alle vicende della Corona nonostante la lontananza. "Elisabetta pensava che sarebbero stati fantastici come suoi ambasciatori in tutto il Commonwealth", ha spiegato Dampier. Che poi ha aggiunto: "E hanno iniziato a farlo, e lei pensava che sarebbero stati assolutamente fantastici. "Tuttavia, non credo proprio che Meghan abbia mai avuto intenzione di restare nella famiglia reale".

Il punto di non ritorno del rapporto tra Herry e Meghan e la Royal Family è stata la famosa intervista a Oprah Winfrey del 2021, nella quale la coppia rivelò anche presunti commenti razzisti rivolti al piccolo Archie e i problemi di salute mentale avuti da Meghan, che parlò apertamente di aver pensato al suicidio anche a causa dell’atteggiamento freddo e distaccato con cui veniva trattata a corte. Secondo Dampier, quell’intervista è stata probabilmente una delle cose che la gente non perdonerà a Harry e Meghan, perché ha reso "gli ultimi anni della Regina infelici".

Pur essendo nota per il suo carattere pragmatico e per il senso del dovere, Elisabetta II viveva anche con intensa partecipazione il suo ruolo familiare. «Era molto dura, molto pragmatica», ha detto Dampier, "ma penso che in fondo fosse una nonna e che volesse molto bene a Harry". Il loro legame era stretto, e la sovrana – secondo quanto riportato – avrebbe sempre risposto personalmente alle telefonate del nipote da Montecito.

La Regina Elisabetta, morta a settembre 2022 all’età di 96 anni, avrebbe lottato in silenzio contro un cancro al midollo osseo durante il suo ultimo anno di vita. Sebbene sul certificato di morte sia indicata ufficialmente la "vecchiaia", fonti vicine alla famiglia hanno parlato di una malattia dolorosa, affrontato con discrezione e dignità. Eppure, proprio in quel periodo, ha dovuto assistere impotente alla frattura tra il suo amato Harry e la Royal Family.

