Sonic 3 sfreccia su Paramount+: il terzo film della saga tratta dai videogiochi Il terzo capitolo della saga cinematografica col porcospino blu di SEGA arriva in streaming, portando con sé l'epico scontro con Shadow

Sonic 3 – Il Film è in streaming su Paramount+ dall’1 luglio. Il terzo capitolo dell’adattamento cinematografico con protagonista il porcospino più veloce del mondo è stato il più grande successo della saga al botteghino, con oltre 420 milioni di dollari di incassi. La pellicola con Jim Carrey, Idris Elba, Keanu Reeves e James Marsden si issa a secondo miglior adattamento di un videogioco per guadagni complessivi. Già in cantiere il quarto capitolo, in arrivo teoricamente nel 2027.

Sonic 3 – Il Film: Shadow The Hedgehog è su Paramount+

La trama prosegue direttamente dalla serie tv Knuckles, con Sonic (Ben Schwarz), Tails (Colleen O’Shaughnessey) e Knuckles (Idris Elba) alle prese con la minaccia di Shadow (Keanu Reeves). Il misterioso nuovo villain è una sorta di doppio oscuro di Sonic che, dal suo arrivo sulla Terra, ha solo ottenuto sofferenza e su cui l’agenzia delle G.U.N. ha fatto esperimenti per decenni. Shadow è però troppo potente e così il gruppo deve allearsi a sorpresa col il Dr Robotnik (Jim Carrey), che a sua volta scopre di essere nipote di un altro scienziato (sempre Carrey con un trucco diverso).

La storia, scritta nuovamente da Pat Casey, Josh Miller e John Whittington, gioca su temi ruciali della nostra contemporaneità, come la necessità di riscoprirsi nel collettivo e il come posizionarsi oggi all’interno del concetto di famiglia. Più grande, più spettacolare e visivamente d’impatto di sempre, Sonic 3 – Il Film vive di un dualismo che a qualcuno ha fatto storcere il naso. Se infatti da una parte su Sonic si mantiene un tono basso, con un’ironia quasi elementare, su Shadow si costruisce una cupezza profonda e nichilista. Solita carta bianca per Jim Carrey, gancio da traino per la saga nei confronti dei Millennials.

Dove recuperare gli altri film di Sonic in streaming

Il primo film di Sonic, uscito nel 2020, è disponibile nei cataloghi di Now TV, Prime Video e TIM Vision, oppure in acquisto o a noleggio su Apple TV, Google Play Film e Rakuten TV. Il sequel del 2022, Sonic 2 – Il film, è presente su Prime Video, oppure a noleggio o in acquisto su Apple TV e Rakuten TV.

