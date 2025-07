Un Posto al Sole, anticipazioni: Agata rischia la vita e Michele fa una scoperta sconvolgente Cosa accadrà nei nuovi e attesissimi episodi dell’amata soap di Rai3? Ecco in anteprima ciò che vedremo da lunedì 14 a venerdì 18 luglio 2025.

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all'attivo e ama la scrittura alla follia.

Che settimana sarebbe senza il consueto appuntamento delle ore 20.50 su Rai3 con l’amatissima soap Un Posto al Sole? Dopo aver già assistito a colpi di scena, imprevisti, scelte radicali, decisioni inaspettate e molto di più, anche le prossime puntante non saranno certo da meno. Ecco allora tutte le anticipazioni degli episodi in onda dal 14 al 18 luglio 2025.

Anticipazioni Un Posto al Sole, lunedì 14 luglio

Michele è impegnato nella preparazione della trasmissione radiofonica incentrata sul caporalato e all’improvviso riceve una notizia sconvolgente. Nel frattempo, l’assenza di Eugenio, ricoverato in ospedale, rende il piccolo Antonio molto triste: il bambino non accetta di essere consolato da nessuno dei suoi parenti ma, grazie a Viola, una telefona riesce a risollevargli l’umore.

Martedì 15 luglio

Michele non ha più dubbi: dietro l’incidente di Agata si nasconde Gennaro ed è pronto a fare qualunque cosa per smascherarlo. Nel frattempo, Roberto e Marina hanno una possibilità per potersi liberare di Gagliotti senior, ovvero il nuovo amministratore delegato dei Cantieri. Quest’ultimo si trova infatti in una situazione difficile e, dopo il confronto con Okoro, comprende di non avere scampo. Allo stesso tempo, Luca si intristisce al pensiero dei tanti sacrifici fatti dalle persone per stargli accanto, e in particolar modo di Giulia, mentre quest’ultima cerca una soluzione per continuare a vivere insieme.

Mercoledì 16 luglio

Le anticipazioni della puntata Un Posto al sole di mercoledì 16 luglio 2025 ci dicono Agata è in gravi condizioni a causa dell’incidente e Michele è sempre più determinato a dimostrare che dietro a tutto c’è lo zampino di Gennaro. Nel frattempo, Giulia installa una telecamera di sorveglianza per controllare Luca quando lei non c’è, dato che la sua malattia sta progredendo molto rapidamente, mentre lui non prende bene la situazione.

Giovedì 17 luglio

Eugenio sceglie di farsi operare a Milano e Viola, piuttosto scossa, valuta di optare per una soluzione inaspettata, mentre il suo forte legame con l’ex marito diventa sempre più evidente. Nel frattempo, Michele prosegue con la messa in onda del suo programma radiofonico e Gennaro va su tutte le furie. Roberto tenta di contenere la furia dell’imprenditore avvalendosi del prezioso aiuto di Marina ed Elena. Giulia, invece, continua a controllare gli spostamenti di Luca attraverso la telecamera installata alla Terrazza.

Venerdì 18 luglio

Michele tenta in ogni modo di trovare indizi che possano aiutarlo a far emergere la verità sulla scomparsa di Assane. Allo stesso tempo, Roberto cerca di gestire sia i contrasti con Gennaro che la querela mossa da Alberto. Elena lancia un appello a Filippo chiedendogli di restare accanto al padre in momento così delicato, mentre Viola, che decide di accompagnare Eugenio a Milano per l’operazione, deve trovare il coraggio di dirlo a Damiano.

