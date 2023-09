Teo Mammucari contro Mediaset: "Zero novità e lavora Papi senza risultati” Il conduttore ha deciso di fare anche alcuni nomi, che a suo dire non otterrebbero lo stesso successo riscosso da altri colleghi, pur essendo ancora in attività

Teo Mammucari ha deciso di scatenare un piccolo inferno con il suo passaggio in Rai, lasciandosi andare ad una serie di indiscrezioni senza troppi peli sulla lingua, facendosi se possibile ancora più terra bruciata intorno. Intervistato da Il Messaggero, il conduttore ci è andato davvero giù pesante, spiegando finalmente senza remore tutti i motivi dietro la rottura con la celebre rete privata. Nonostante sia stato coinvolto in molteplici progetti in casa Mediaset, da Tu si que vales col ruolo di giudice, fino alla conduzione de Le Iene, sembra che qualcosa non debba essergli proprio piaciuta, rendendolo insoddisfatto del lavoro fatto in questi ultimi anni. Ora in Rai non avrà sicuramente, per ora, tutta la visibilità conquistata in Mediaset, ma avrà comunque un ruolo di rilievo come uno dei concorrenti di punta di Ballando con le Stelle.

Le frecciatine a Mediaset

A quanto sembra il conduttore si sentiva ormai completamente bloccato col suo attuale rapporto con l’emittente: "Se passare da giurato di Tu sì que vales a concorrente di Ballando è un passo indietro? Il passo indietro lo fa chi lavora nello stesso posto da sempre perché non sa fare altro. Sei anni di Tu sì que vales in mezzo a De Filippi e Scotti (a cui sarò sempre grato) sono stati la consacrazione della mia carriera. Ma, amici di Mediaset, qual era l’alternativa? Mi dicevano: se fai Tu sì que vales anche quest’anno, ti diamo Le Iene. Ma Le Iene di oggi non hanno più bisogno di me. Allora ho chiesto a Mediaset: "Posso fare un programma mio?". Mi hanno chiesto di fargli uno sconto economico. Uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere. "Ma come, non dobbiamo parlare del programma?"" si chiedeva Mammucari. Mammucari non è invece sceso nel dettaglio in merito alla chiacchierata lite con Davide Parenti, ma qualcosa di grave deve essere accaduto. All’improvviso Mammucari è stato infatti liquidato dal programma, lui sostiene di non aver litigato con nessuno, ma Parenti in merito ha detto: "Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto".

Mammucari fa i nomi

L’intervista è andata avanti, tanto che il conduttore si è lasciato andare facendo anche il nome di alcuni colleghi, che a suo dire non avrebbero così tanto successo: "Non è questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché. Soprattutto se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati. Io perché non vengo considerato?". Altro grave problema per lui è la poca innovazione: "Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti ha detto: "Tra le novità c’è che Gerry Scotti farà…". Ho pensato "che bello, chissà cosa farà di nuovo il mio amico Gerry". La Ruota della Fortuna. Mi si è gelato il sangue. È uno scherzo? Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia".

