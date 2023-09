Tenet: Nolan ci porta in un viaggio nel tempo in prima tv su Italia 1 Stasera in prima visione uno film più audaci di Christopher Nolan. Ecco tutti i segreti dietro Tenet: dal budget astronomico alle location in giro per il mondo (e l'Italia) e i sottili riferimenti della trama

La trama di Tenet, film d’azione diretto da Christopher Nolan nel 2020, segue le azioni di un agente segreto (noto come il Protagonista) che cerca di impedire lo scatenarsi della terza guerra mondiale sfruttando lo scorrere del tempo. La stesura della sceneggiatura ha richiesto più di cinque anni di lavoro, dopo un’iniziale elaborazione durata più di un decennio. Tutto comincia durante un assalto terroristico al Teatro dell’Opera di Kiev, che trasporta un agente CIA in un viaggio nel tempo unico nel suo genere. Nel cast John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki. Il film Tenet sarà trasmesso stasera – mercoledì 20 settembre – in prima visione su Italia 1: scopriamone trama e curiosità prima di vederlo.

