Killers of the Flower Moon lascia Prime Video: perché non dovreste perdervi DiCaprio nel film di Scorsese L'ultimo film dell'accoppiata Scorsese-DiCaprio verrà presto rimosso dal catalogo di Prime Video: ecco diversi motivi per cui non dovreste perdervelo

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Il duo formato da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio è una garanzia. Il sodalizio creativo, che procede inesorabile da 23, da quel lontano 2002 con Gangs of New York, ha regalato al mondo perle di assoluta bellezza, come Shutter Island, The Departed e The Wolf of Wall Street. Sulla scia di questi ultimi arriva, nel 2023, Killers of the Flower Moon, tratto dall’omonimo romanzo d’inchiesta di David Grann, edito da noi col titolo di Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell’FBI. Una storia di frontiera. Il film, ambientato nell’Oklahoma degli anni 20, vanta come lecito aspettarsi un cast clamoroso: Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser e John Lithgow. Killers of the Flower Moon purtroppo lascerà il catalogo di Prime Video il 17 luglio e siamo qui per dirvi: se non lo avete fatto, fatelo ora. E se ancora non siete convinti, ecco qualche motivo per recuperarlo.

La trama di Killers of the Flower Moon su Prime Video

Il film è ambientato all’inizio degli anni ’20 del ’900 nella riserva indiana della tribù Osage, Oklahoma nord-orientale, dove una serie di omicidi colpisce la locale comunità di nativi, tra le più ricche al mondo grazie alla scoperta di giacimenti di petrolio. Una sorta di mondo alla rovescia, dove i nativi sono arricchiti e i bianchi devono fargli da servi. Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), reduce dalla Grande guerra, viene assunto come tirapiedi dallo zio William Hale (Robert De Niro), un grande proprietario terriero che punta ad incamerare i soldi degli Osage. Sia per vero amore, sia dietro spinta dello zio, Ernest sposa la nativa Mollie (Lily Gladstone), figlia di una matriarca arricchitasi con il petrolio. Quasi senza accorgersene, però, obbedendo agli ordini di Hale, l’uomo finisce per diventare complice di una serie di crimini che portano allo sterminio della famiglia di Mollie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Perché non dovreste farvi sfuggire Killers of the Flower Moon finché è ancora su Prime Video

Killers of the Flower Moon non è paragonabile a niente di quello che è possibile trovare negli sterminati cataloghi delle varie piattaforme di streaming. Forse solo The Irishman ci si avvicina, non a caso un’altra pellicola diretta proprio da Scorsese. Si tratta di un film sul tempo, sui tempi che cambiano eppure sembrano sempre tornare a ripetersi. Attraverso lo sterminio dei nativi Osage, Scorsese rilegge i miti dei pionieri americani, dei cercatori d’oro e dei capitani d’industria. Di tutti quelli che hanno "unito" il mondo sotto la verde bandiera del dollaro. Killers of the Flower Moon è quasi il racconto di un’utopia mancata. Un racconto lento e compassato, che si prende i suoi ritmi (dura oltre 3 ore) e mostra come inesorabilmente la nascita dell’America è un fatto che non ammette eccezioni, un evento che tende alla ripetizione di se stesso in ogni tempo e luogo.

Vi ricordiamo che Killers of the Flower Moon sarà disponibile su Prime Video fino al 17 luglio.

Potrebbe interessarti anche