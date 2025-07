They came together, Paul Rudd ed Amy Poehler si odiano a prima vista su Pluto TV La parodistica commedia, che vanta un cast d'eccezione, arriva gratuitamente sul portale di streaming FAST di Paramount Pluto TV: la trama

Dall’1 luglio è disponibile su Pluto TV, portale di streaming totalmente gratuito, la commedia romantica e satirica They Came Together con Paul Rudd e Amy Poehler. Diretto da David Wain, è scritto da Michael Showalter. Il film, una parodia delle pellicole di genere, ha debuttato al Sundance Film Festival nel 2014, per poi uscire al cinema il 27 giugno dello stesso anno. Nel cast diversi grandi nomi, tra cui Cobie Smulders, Christopher Meloni, Bill Hader, Ellie Kemper, Melanie Lynskey e Ed Helms.

La trama di They Came Together su Pluto TV

Joel (Paul Rudd) è un uomo d’affari la cui azienda produttrice di dolciumi minaccia di far chiudere l’assai più piccola attività indipendente di Molly (Amy Poehler). Quando infatti si incontrano, tra i due è odio a prima vista, ma conoscendosi meglio finiscono per innamorarsi pazzamente l’uno dell’altra, iniziando una relazione decisamente sopra le righe che abbatte ogni stereotipo di genere. Passando per nevrotici familiari ed ex amanti psicotici, Joel e Molly dovranno affrontare alcuni strazianti ostacoli prima di poter essere felici. Il film è imbevuto dell’assurdo approccio narrativo di Showalter e Wain.

Cosa ne pensa la critica di They Came Together

La critica ha accolto positivamente la commedia con Paul Rudd e Amy Poehler. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il film ha ottenuto un punteggio medio del 70% sul 100%. Su Metacritic, invece, ha incassato un voto di 60 su 100. Meno soddisfatto il pubblico di Imdb, che ha riservato alla pellicola diretta da David Wain un 5.6 su 10.

Come funziona Pluto TV?

Pluto TV è un servizio di streaming di proprietà di Paramount, che ricade sotto l’egida dei FAST, ovvero Free Ad-Supported TV. Si tratta di piattaforme che non richiedono un canone mensile, ma che per sostenersi propongono interruzioni pubblicitarie all’inizio, alla fine e a volte nel mezzo dei contenuti in catalogo. Non è nemmeno richiesta una registrazione. Occorre solamente scaricare l’app o accedere al relativo sito Internet e accettare i termini di servizio per beneficiare della programmazione.

