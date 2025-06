Dalla musica a cappella al K-Pop: Pitch Perfect diventa una serie tutta nuova che mescola America e Corea La saga musicale torna con Pitch Perfect: K-Pop Idols, tra audizioni, sogni americani e idol pop. Elizabeth Banks sarà di nuovo alla guida del fenomeno cult.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ un film del 2012 che ha da subito conquistato tutti: è diretto da Jason Moore e la protagonista è Anna Kendrick, vi viene in mente qualcosa? Stiamo parlando di Pitch Perfect, la trilogia (Pitch Perfect 2 e Pitch Perfect 3) nata come commedia musicale e di cui cui in molti vorrebbero vedere anche il quarto film. Ma c’è una piccola novità che potrebbe interessarvi: presto potrebbe arrivare anche una serie tv legata alla musica K-Pop. Sì, proprio così, avete capito bene! Il progetto è in fase di sviluppo e sta già suscitando grande interesse. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Pitch Pefect: K-Pop Idols, cosa sappiamo sulla nuova serie tv

L’universo di Pitch Perfect si prepara ad espandersi con una serie TV dedicata al K-Pop, prodotta da Brownstone Productions di Elizabeth Banks e Max Handelman, in collaborazione con Universal Television. La serie comedy, intitolta Pitch Perfect: K-Pop Idols, scritta da Joel Kim Booster, racconterà la storia di una cantautrice in difficoltà che partecipa a un’audizione per entrare nel primo gruppo K-Pop completamente americano. Jason Moore sarà regista e produttore, mentre Gold Circle, già produttore dei tre film, sarà coinvolta nella produzione. Banks, che ha diretto il secondo film e fatto parte del cast, e Handelman sono legati al franchise fin dall’inizio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In passato, era già stata lanciata la serie Bumper in Berlin con Adam Devine. Rebel Wilson ha recentemente dichiarato: "Speriamo che ci sia un quarto film. È in fase di sviluppo. Voglio dire, so che ora siamo più vecchie, quindi non so esattamente quale sarà la trama. Immagino che prima debbano trovare la sceneggiatura giusta, che è l’annoso dilemma." Tra i protagonisti dei film ci sono anche Anna Kendrick, Anna Camp, Brittany Snow, John Michael Higgins ed Elizabeth Banks, che ha ricoperto anche ruoli di regia e produzione.

Dove vedere la trilogia di film di Pitch Perfect

La trilogia di Pitch Perfect è una serie di commedie musicali incentrate sulle Barden Bellas, un gruppo universitario femminile di canto a cappella. Nel primo film (2012), Beca Mitchell, ragazza introversa ma talentuosa, entra nella formazione e contribuisce a rinnovarne lo stile, mescolando arrangiamenti classici e moderni. Il successo del film e della colonna sonora, con la celebre Cups, lo rende un cult. Il secondo capitolo (2015) vede le Bellas impegnate a riscattarsi dopo uno scandalo, sfidando un gruppo tedesco ai mondiali di a cappella. Nel terzo film (2017), ormai laureate, le protagoniste si riuniscono per un tour con l’USO, affrontando nuove sfide e avventure. La saga è nota per il tono ironico, l’esaltazione dell’amicizia e la cura degli arrangiamenti vocali.

Potrete vedere in streaming Pitch Perfect, Pitch Perfect 2 e 3 sulle piattaforme:

Netflix

Prime Video

Apple TV

Rakuten TV

Potrebbe interessarti anche