I Fantastici 4 Marvel: fuga clamorosa di notizie, svelati trama e post-credit A meno di un mese dall'uscita della pellicola nelle sale, l'intera trama Marvel è finita su internet

Manca quasi un mese all’uscita de I Fantastici 4: Gli Inizi, ma a sorpresa sembra che l’intera trama del film (con tanto di scena post-credit) sia trapelata sul web. Tutti i principali sviluppi della storia, i colpi di scena e il destino dei personaggi sono stati leakati su internet. Il materiale sarebbe stato distribuito su Reddit, una piattaforma che notoriamente ha accolto presunti leak poi rivelatisi falsi, ma una fonte vicina alla produzione conferma che si tratta effettivamente di informazioni confermate. Leggendole, tra l’altro, sulla base di quanto già sappiamo ufficialmente sul film, non sembra nulla di inverosimile e incredibile. Chiaramente addentratevi nella lettura di questo articolo a vostro rischio e pericolo, perchè ci saranno inevitabilmente pesantissimi spoiler che potrebbero rovinarvi l’esperienza di visione. In coda troverete anche un trafiletto su dove recuperare in streaming gli altri film della saga de I Fantastici 4, se mai voleste fare un rewatch prima de Gli Inizi, che vi ricordiamo arriverà al cinema il 23 luglio 2025.

La trama completa de I Fantastici 4: Gli inizi è trapelata, attenzione agli spoiler

Il film si aprirà, a quanto sembra, con un montaggio delle battaglie passate della Prima Famiglia Marvel contro l’Uomo Talpa e "Red Ghost e i suoi scimpanzé". Sue Storm scopre di essere incinta poco prima che Silver Surfer arrivi sulla Terra per annunciare la prossima venuta di Galactus. I Fantastici Quattro seguiranno l’Araldo del Divoratore di Mondi nello spazio e dentro una gigantesca navicella, dove l’entità cosmica offrirà loro una scelta: finire distrutti assieme al pianeta o consegnargli Franklin, il figlio di Sue e Reed. Gli eroi rifiutano e così comincia la battaglia finale.

Al termine del film la Donna Invisibile decide di sacrificarsi e usa ogni stilla del suo potere per spedire Galactus lontano dalla Terra attraverso un portale. Tuttavia, Franklin salva sua madre resuscitandola, confermando che il bambino è destinato a diventare potente quanto la sua controparte fumettistica.

La scena post-credit de I Fantastici 4: Gli inizi, un finale assurdo

Dopo i titoli di coda vediamo Sue che legge una fiaba a Franklin. Quando la donna si alza per prendere un altro libro, si sente il rumore di un dispositivo di teletrasporto alle sue spalle. Quando si gira, si blocca e il libro le scivola di mano: davanti a lei si trova il Dottor Destino.

La figura ammantata, di cui non vediamo il volto, tiene in una mano la sua iconica maschera (realizzata in CGI) e nell’altra un Franklin privo di sensi. Stacco sul nero e la classica scritta "I Fantastici 4 ritorneranno", sicuramente in Avengers: Doomsday, il crossover sui Vendicatori in programma per il 18 dicembre 2026.

Dove vedere in streaming gli altri film de I Fantastici 4

I film precedenti della saga de I Fantastici 4, ovvero il primo del 2005, il sequel con Silver Surfer e il reboot del 2015 sono tutti disponibili sul catalogo di Disney+. Qui di seguito trovate un articolo dedicato.

