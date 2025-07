Michael Madsen e Donnie Brasco: la storia vera che ha fatto tremare la mafia americana Michael Madsen ha interpretato Dominick Napolitano in un racconto intenso: la vera storia dell’agente FBI che svelò i segreti più oscuri della mafia americana.

E’ scomparso solo ieri, 3 luglio 2025, ma sembra sia trascorso già tanto tempo. La morte di Michael Madsen ci ha spiazzati e ora, è come se il cinema non fosse (quasi) più lo stesso. L’attore, nel corso della sua lunga carriera ha recitato in tanti film (Le Iene, Kill Bill e molti altri), tra cui anche in Donnie Brasco (1997). Questa è una pellicola forte, particolare, perché basata su una storia vera di cui vorremmo parlarvi in questo articolo. Diretto da Mike Newell, il lungometraggio racconta la vicenda del più famoso agente infiltrato dell’FBI, il quale ha giocato un ruolo fondamentale nel dimostrare quanto sia efficace smantellare le organizzazioni criminali dall’interno. Di seguito, troverete tutti i dettagli al riguardo.

Donnie Brasco è una storia vera, trama e cast del film con Michael Madsen

Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, il film Donnie Brasco è diretto da Mike Newell ed è basato sul libro autobiografico intitolato Donnie Brasco: My Undercover Life in the Mafia, scritto da Joseph Pistone, agente FBI infiltrato nella mafia di New York negli anni ’70. Il libro racconta la sua missione sotto falso nome. Stando alla trama della pellicola, negli anni Settanta a New York, l’agente FBI Joe Pistone si infiltra nella mafia assumendo l’identità di Donnie Brasco. Guadagna la fiducia di importanti membri, incluso Benjamin "Lefty" Ruggiero, un mafioso anziano frustrato per non essere mai salito ai vertici della famiglia Bonanno. Con il tempo, Pistone si immerge sempre più in quel mondo rischioso, consapevole della necessità di proteggersi per non essere scoperto. La sincera amicizia con Lefty però complica ulteriormente la sua missione.

Per quanto riguarda il cast, invece, Johnny Depp interpreta l’agente sotto copertura Joe Pistone, un ruolo nuovo per lui, ottenuto anche grazie alla sua immagine da personalità dark, rafforzata dopo un arresto nel 1994. Per calarsi nel personaggio, Depp ha trascorso molto tempo con il vero Pistone, studiandone modi e personalità, e ha preso lezioni di tiro per rendere più credibile il ruolo. Al Pacino, nei panni del boss Benjamin Ruggiero, torna a recitare in un film di mafia dopo Il padrino, utilizzando il vero gergo mafioso raccolto da Pistone e scegliendo personalmente parte del look del personaggio. Nel cast figurano anche Michael Madsen (Dominick Napolitano), Bruno Kirby (Nicky Santora), Robert Milano (Alphonse "Sonny Red" Indelicato) e Anne Heche (Maggie Pistone).

La storia vera che ha ispirato il film Donnie Brasco

Come già vi abbiamo anticipato, la pellicola si basa su una storia vera. Joseph Dominick Pistone entrò nell’FBI nel 1969 e nel 1976 fu scelto per un’infiltrazione rischiosa nelle famiglie mafiose di New York, assumendo l’identità di Donnie Brasco, un ladro di gioielli. L’operazione, prevista per sei mesi, durò sei anni grazie ai risultati ottenuti. Pistone guadagnò la fiducia della famiglia Bonanno, specialmente di Dominick "Sonny Black" Napolitano, con l’aiuto involontario di Benjamin Ruggiero. Nel 1981, quando gli fu ordinato di uccidere Anthony Indelicato, l’FBI rivelò la sua vera identità, causando la morte di Napolitano e l’arresto di Ruggiero. Oggi Pistone vive sotto nuova identità e collabora come consulente anti-mafia, ma non può vivere in zone con forte presenza mafiosa.

Dove vedere Donnie Brasco con Michael Madsen in streaming

Se abbiamo stuzzicato il vostro interesse e desiderate guardare in streaming Donnie Brasco, lo troverete sulle seguenti piattaforme:

