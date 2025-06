28 Anni Dopo rilancia la saga: perché tutti stanno riguardando i film horror 28 Giorni e Settimane Dopo Il terzo capitolo della saga è già un successo, ma a far parlare sono i due film precedenti: tornati alla ribalta, stanno spopolando come mai prima d'ora..

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Da qualche giorno è nelle sale cinematografiche 28 Anni Dopo, film sequel della celebre (e inquietante) saga horror sugli infetti, iniziata nel 2002 con 28 Giorni Dopo e proseguita nel 2007 con 28 Settimane Dopo. La pellicola rappresenta anche il ritorno alla regia di Danny Boyle e alla scrittura della sceneggiatura di Alex Garland, i quali avevano collaborato nel primo film, mentre nel secondo si erano limitati a ricoprire il ruolo di produttori esecutivi. Inoltre, c’è da dire che il pubblico non dovrà aspettare molto per scoprire cosa succederà ai nuovi personaggi, perché il prossimo film uscirà presto. Da notare, anche, come i primi due capitoli della saga, nonostante siano abbastanza datati, sono tra i più visti sulla piattaforma Prime Video. Prima di svelarvi dove recuperare in streaming le due pellicole del 2002 e 2007, diamo un’occhiata a questo nuovo film e perché è già un successo.

28 Anni Dopo conquista tutti, ma si pensa già ai prossimi sequel

28 Anni Dopo è il nuovo capitolo della famosa saga sugli infetti di Danny Boyle, ambientato quasi trent’anni dopo 28 Giorni Dopo. Questo film è il primo di una trilogia che continuerà con The Bone Temple, previsto per il 16 gennaio 2026. Anche se Boyle non dirigerà il sequel, la sceneggiatura è ancora di Alex Garland, mentre la regia è passata a Nia DaCosta. Il cast principale, tra cui Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O’Connell e Cillian Murphy, tornerà nei rispettivi ruoli. I due film sono stati girati contemporaneamente tra maggio e luglio 2024 nel nord-est dell’Inghilterra, così il pubblico non dovrà attendere molto per vedere la continuazione della storia.

La trama e il cast di 28 Anni Dopo

Il film ha fatto già il boom al cinema perché, a nostro parere, a distanzi di anni, la gente era molto curiosa di vedere cosa si sarebbero inventati registi e produttori. Inoltre, il tema degli infetti è riproposto in modo originale ed è inevitabile il collegamento a epidemie, virus, quarantene, che scatenano paure nelle persone. La trama attira l’attenzione: dopo un’epidemia che ha colpito il Regno Unito ventotto anni prima, una comunità isolata su un’isola segue regole severe per evitare gli infetti. Quando Isla (interpretata da Jodie Comer) si ammala gravemente, suo figlio Spike sfida i divieti e la porta sulla terraferma in cerca di aiuto medico. In un mondo cambiato, tra pericoli e nuove alleanze, intraprendono un viaggio che segnerà il destino della loro famiglia. E’ il piccolo ma talentuoso Alfie Williams a vestire i panni di Spike, il coraggioso bambino.

Nel cast troviamo anche:

Aaron Taylor-Johnson,

Jack O’Connell

Ralph Fiennes

Emma Laird

Erin Kellyman

Edvin Ryding

Christopher Fulford

Dove recuperare in streaming 28 Giorni Dopo e 28 Settimane Dopo?

28 Anni Dopo è ancora al cinema, mentre chi desidera rivedere in streaming i primi due capitoli della saga, 28 Giorni Dopo e 28 Settimane Dopo, li può trovare su diverse piattaforme. Il primo su:

Prime Video

Apple TV

Rakuten TV

Il secondo è disponibile su:

Netflix

Rakuten Tv

Prime Video

Apple TV

Disney+

