Operazione Vendetta su Disney+, un film (imperdibile) di spionaggio e vendetta con Rami Malek e Laurence Fishburne L'intenso thriller di spionaggio arriva in streaming e porta con sé una storia di dolore, lutto e ricerca del proprio io nel mezzo di adrenalinici inseguimenti

Il 17 luglio entrerà nel catalogo di Disney+ Operazione Vendetta, film thriller di spionaggio con protagonisti Rami Malek e Laurence Fishburne e diretto da James Hawes (The 39 Steps e One Life). Dal titolo originale di The Amateur, vede Malek nei panni di un decodificatore della CIA. Un mix di esplosività, adrenalina e straordinari effetti visivi su scala globale. Completano il cast Julianne Nicholson, Holt McCallany, Caitríona Balfe, Jon Bernthal e Michael Stuhlbarg.

Di cosa parla la trama di Operazione Vendetta su Disney+

Basato sul romanzo The Amateur di Robert Littell, da cui era già stato tratto fin film negli anni ’80, Operazione Vendetta mostra l’avvincente viaggio del decodificatore della CIA Charlie Heller (Rami Malek), che usa la sua intelligenza in una sfrenata ricerca di giustizia dopo che sua moglie Sarah viene uccisa in un attacco terroristico. Sotto la guida tattica del veterano agente della CIA Henderson (Laurence Fishburne), Heller si trasforma da analista in vendicatore in una storia appassionante di amore, perdita e vendetta.

Tra vendetta e concetto di eroe

Il tema della vendetta nel titolo italiano è molto più esplicito rispetto all’originale. Un argomento attuale e anche piuttosto adatto alla resa cinematografica, come ha ammesso in prima persona James Hawes in una recente intervista. "Nel film, il tema lo vedo come una sorta di trasformazione da vendetta a giustizia. Inizialmente, è comprensibile che il protagonista provi rabbia verso il suo dolore. Attraversa le fasi del lutto e qualcosa cambia in lui. Comincia a rendersi conto che c’è un obiettivo più grande, c’è una vittoria più grande da raggiungere, e inizia a calibrare le sue risposte". Per il regista britannico, il personaggio interpretato da Malek, Charles Heller, è una sorta di eroe moderno. "Penso che non tutti gli eroi sono armati. Lo sentiamo spesso dire, non tutti gli eroi indossano mantelli. Credo che la cosa fondamentale sia che Charlie forse è cresciuto pensando che avrebbe potuto essere un eroe, ha trascorso la maggior parte della sua vita adulta sentendosi deluso da se stesso e da ciò che aveva realizzato. Non era un eroe e scopre che c’è ancora un modo per diventare una versione più vera sé. Questo fa parte della storia del film", ha confidato.

