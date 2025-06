Temptation Island 2025: coppie (e polemiche), tentatori, tentatrici, quando inizia, location e anticipazioni Tutto quello che serve sapere sulla nuova edizione del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia al via dal 3 luglio su Canale 5.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Coppie, tentatori e tentatrici sono ai nastri di partenza, pronti per il nuovo viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da giovedì 3 luglio, su Canale 5, il reality è pronto a ripartire con la 13esima edizione e tantissime novità, tra cui il cambio di location. Dopo anni passati a fare farò di confronto sulle spiagge della Sardegna, all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, Filippo Bisciglia e company si trasferiscono in Calabria, al Calalandrusa Resort, situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Sette, come sempre, le coppie che metteranno in piazza la loro relazione, vivendo separate nei rispettivi villaggi e in compagnia dei tentatori. Scopriamo tutti i dettagli e le anticipazioni di questa stagione.

Temptation Island 2025: quando inizia, quanto dura e quante puntate sono

Salvo improvvisi, ma non impossibili, cambi di palinsesto, la 13esima edizione di Temptation Island debutterà su Canale 5 giovedì 3 luglio in prima serata. Le sette coppie protagoniste del reality dei sentimenti vivranno ‘rinchiuse’ nel nuovo villaggio in Calabria per 21 giorni, mentre le puntate previste di messa in onda dovrebbero essere 6 come per le edizioni precedenti, con il finale di stagione previsto per il 7 agosto 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quante puntate sono e quando vanno in onda (il calendario):

Prima puntata: giovedì 3 luglio

Seconda puntata: giovedì 10 luglio

Terza puntata: giovedì 17 luglio

Quarta puntata: giovedì 24 luglio

Quinta puntata: giovedì 31 luglio

Sesta puntata (finale): giovedì 7 agosto

Temptation Island 2025: tutte le coppie di questa edizione

Anche in Temptation Island 2025 le coppie che metteranno alla prova il loro amore e la loro relazione di fronte alle telecamere a tutta Italia, sono sette. Ecco chi sono:

Sonia M. (48) e Alessio (39) – Entrambi avvocati, convivono da anni ma i dubbi sul loro rapporto sono tanti. È stato Alessio a scrivere alla redazione, parlando di una relazione turbolente, mentre lei si è detta delusa.

– Entrambi avvocati, convivono da anni ma i dubbi sul loro rapporto sono tanti. È stato Alessio a scrivere alla redazione, parlando di una relazione turbolente, mentre lei si è detta delusa. Sonia B. (29) e Simone (28) – La routine ha preso il sopravvento nella loro relazione e ora entrambi si chiedono se valga la pena continuare a stare insieme.

– La routine ha preso il sopravvento nella loro relazione e ora entrambi si chiedono se valga la pena continuare a stare insieme. Valentina (33) e Antonio (35) – Il loro amore è fresco e sono fidanzati da un anno, ma un tradimento di lui ha minato profondamente la fiducia e il rapporto.

– Il loro amore è fresco e sono fidanzati da un anno, ma un tradimento di lui ha minato profondamente la fiducia e il rapporto. Maria Concetta (26) e Angelo (30) – Lei babysitter, lui cartongessista e stanno insieme da due anni ma vivono profonde insicurezze nel loro rapporto.

– Lei babysitter, lui cartongessista e stanno insieme da due anni ma vivono profonde insicurezze nel loro rapporto. Sarah (31) e Valerio (32) – Hanno scritto entrambi alla redazione di Temptation, insoddisfatti della loro relazione che vorrebbero finalmente mettere alla prova.

– Hanno scritto entrambi alla redazione di Temptation, insoddisfatti della loro relazione che vorrebbero finalmente mettere alla prova. Lucia (27) e Rosario (34) – Stanno insieme da due anni ma lui ora si è trasferito a Milano, e lei non sopporta molto la relazione a distanza ma vorrebbe convivere.

– Stanno insieme da due anni ma lui ora si è trasferito a Milano, e lei non sopporta molto la relazione a distanza ma vorrebbe convivere. Denise (30) e Marco (33) – Una relazione che dura da 4 anni, di cui l’ultimo anno e mezzo in convivenza. Tanti dubbi e un amore da mettere alla prova per capire come e se andare avanti.

Tentatori Temptation Island, chi sono

Anche quest’anno, ad accompagnare il cammino delle coppie di Temptation Island 2025 nel villaggio che ospita il programma ci sarà una schiera di tentatori pronti a far tentennare le fidanzate.In totale saranno 13, tra cui 4 tentatori vip già visti in passato in televisione:

I tentatori vip:

Emanuele Fiori : ex Grande Fratello 2024/2025;

: ex Grande Fratello 2024/2025; Diego De Fazio : cavaliere del trono over di Uomini e Donne ;

: cavaliere del di ; Gabriel Merolla: ex corteggiatore a Uomini e Donne

ex corteggiatore a Uomini e Donne Francesco Farina: ex corteggiatore a Uomini e Donne.

I tentatori NIP:

Lorenzo , 22 anni, personal trainer;

, 22 anni, personal trainer; Alessandro , rappresentante di 36 anni;

, rappresentante di 36 anni; Edoardo , 25 anni, impiegato nel settore informatico;

, 25 anni, impiegato nel settore informatico; Mariano , 32 anni, operaio specializzato;

, 32 anni, operaio specializzato; Andrea , 29 anni, caposquadra in una ditta logistica;

, 29 anni, caposquadra in una ditta logistica; Salvatore , 27 anni, autista;

, 27 anni, autista; Flavio , 24 anni, calciatore;

, 24 anni, calciatore; Matteo , 28 anni, tecnico metalmeccanico;

, 28 anni, tecnico metalmeccanico; Manuel, 26 anni, guardia giurata

Chi sono le tentatrici

Il cast di tentatrici di Temptation Island, invece, sarà composto da

Ale , 22 anni;

, 22 anni; Mariela , 27 anni;

, 27 anni; Rebecca , 22 anni;

, 22 anni; Eva , 28 anni;

, 28 anni; Claudia , 26 anni.

, 26 anni. Alice , 20 anni;

, 20 anni; Marianna , 23 anni;

, 23 anni; Arianna , 31 anni;

, 31 anni; Marta , 21 anni;

, 21 anni; Alessia , 24 anni;

, 24 anni; Ylenia , 20 anni;

, 20 anni; Nicol , 27 anni;

, 27 anni; Ary, 22 anni.

La nuova location di Temptation Island 2025: dove si trova

Dopo 11 edizioni passate sulle romantiche spiagge della Sardegna, Temptation Island 2025 cambia location e passa alla terra ferma. Salutato l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, il reality si trasferisce in Calabria, al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina (Catanzaro), dove potremmo rivivere la magia e gli scontri dei falò di confronto delle coppie, in una nuova ambientazione ma sempre con la stessa emozione. Inoltre, pare sia stato anche ricostruito il famoso ‘pinnetu‘, mentre la spiaggia sarà molto più ampia e lunga, e per raggiungere i falò i concorrenti dovranno fare una passeggiata chilometrica sotto la ripresa suggestiva di un drone.

Le anticipazioni di Temptation 2025: la proposta mai vista prima e la presunta gravidanza

Come abbiamo detto le puntate saranno sette e Filippo Bisciglia ha già iniziato a spifferare qualcosa su alcune delle dinamiche più interessanti accadute a Temptation Island 2025. Il conduttore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato: "C’è una cosa che mi ha colpito tantissimo. È successo a una coppia qualcosa che in passato non era mai accaduto. E no, non si tratta di una proposta di matrimonio…".

Ma cosa può essere accaduto di tanto ‘strano’ da aver addirittura colpito Bisciglia? Stando alle indiscrezioni riportate da Novella 2000 una delle fidanzate avrebbe scoperto durante le registrazioni di essere incinta del proprio compagno e, ovviamente, ha dovuto condividere con lui la notizia, scegliendo inoltre di lasciare il reality. Se tutto fosse vero, sarebbe di certo una cosa che nel programma non si è mai vista in 20 anni di messa in onda.

Polemiche e critiche al viaggio nei sentimenti di Temptation

Non è ancora iniziato eppure sui social sono già tante le critiche a Temptation Island 2025. Il pubblico pare non aver gradito in particolare il cast delle coppie, ritenendole già tutte praticamente ‘scoppiate’, e interessate solamente ad apparire di fronte alle telecamere: "MA IN PRATICA SI ISCRIVONO COPPIE GIÀ LASCIATE", "MA CHE È STA ROBA QUEST’ANNO", "Ha scoperto un tradimento vecchio di tre anni, lui da quel momento gli ha dimostrato di essere cambiato, probabilmente sarà così altrimenti lei non ci starebbe, ma non basta … Meglio una bella vacanza a scrocco x capire".

Potrebbe interessarti anche