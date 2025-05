Dalila Di Lazzaro, il compagno contesta l'intervista a Monica Setta: "Falsa e fuorviante". La replica della conduttrice L'attrice si racconterà questa sera a Storie di donne al bivio, ma Manuel Pia ha avuto da ridire sulle anticipazioni circolate in rete.

Le dichiarazioni di Dalila Di Lazzaro a Storie di donne al bivio stanno già facendo il giro del web. L’attrice sarà ospite questa sera, mercoledì 28 maggio 2025, nel salotto di Monica Setta, dove ha raccontato parecchi aspetti inediti della sua carriera, ma soprattutto della sua vita privata. Tanti gli amori, platonici e passionali, vissuti dall’artista e descritti nella lunga intervista su Rai 2, talmente lunga che per la prima volta nella storia del programma sarà dedicata solo a lei.

Dalla relazione con Carlo Ponti a quella con Gianni Agnelli, passando per il tennista Yannick Noah e la liaison con Alain Delon: tanti gli uomini che ha conquistato con il suo talento e charme. Tuttavia, le parole riportate nelle anticipazioni dell’intervista sono state contestate dall’attuale compagno di Lazzaro, Manuel Pia che, infastidito, ha contattato FanPage definendo "False e fuorvianti" le affermazioni riportate dalle varie testate. A replicare, però, ci ha pensato direttamente Monica Setta: "Non è niente rispetto a quello che vedrete in onda".

Dalila Di Lazzaro, Monica Setta replica a Manuel Pia: "Lui era lì e ha sentito tutto"

Le anticipazioni circolate in rete sull’intervista fatta da Monica Setta a Dalila Di Lazzaro, stasera nella puntata di Storie di donne al bivio, non sono piaciute a Manuel Pia. Il compagno dell’attrice ha definito le parole riportate dall’Ansa e da tanti altri siti "False e fuorvianti", chiedendo a FanPage una rettifica. La testata, allora ha deciso di contattare la conduttrice, la quale ha ribadito la veridicità di tutte le anticipazioni aggiungendo: "È stata un’intervista talmente lunga che abbiamo deciso di dedicarle una puntata monografica, tutta incentrata su di lei", per poi precisare come sia impossibile travisare:

La sua percezione, che lei possa esserci rimasta male, lo posso capire, però era lei a parlare, nessuno le ha puntato una pistola alla tempia. Quando si fa un’intervista scritta ci si può sbagliare, si può equivocare sulle parole, però quando si fa un’intervista televisiva, l’intervista è quella.

Infine, sulle contestazioni mosse da Pia ha sottolineato: "Che cosa può contestare? Lui era lì e ha sentito tutto. È una registrazione e non avremmo potuto riportare un’anticipazione diversa da quello che lei dice. (…) Se si è sentito offeso perché si è parlato poco di lui lo capisco, per questo li ho già invitati in prima serata in coppia, per parlare anche di lui in prima serata che sto registrando".

