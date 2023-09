Temptation Island Winter si farà e ha il suo conduttore La versione invernale del reality show dell’estate sarà la grande “novità” dei palinsesti Mediaset: Filippo Bisciglia si auto-annuncia al timone del programma

Temptation Island Winter si farà. Sarà la versione invernale del popolare reality show dell’estate la grande novità dei prossimi palinsesti Mediaset. Maria De Filippi e Fascino hanno deciso di puntare sull’usato sicuro – soprattutto dopo il boom dell’ultima edizione, quella del ritorno – e quindi sul programma condotto da Filippo Bisciglia, che tornerà su Canale 5 anche nella stagione invernale. E proprio il conduttore di Temptation Island si è auto-annunciato al timone della prossima stagione dello show; una conferma che pone fine alle voci riguardo un eventuale avvicendamento. Scopriamo tutti i dettagli.

Temptation Island Winter nel segno di Filippo Bisciglia

Tante cose sono ancora da definire, a partire dal nome del programma alla location fino ai falò e tutta la nuova veste invernale dello show, ma la notizia è che Temptation Island Winter si farà e il padrone di casa sarà nuovamente Filippo Bisciglia.

Pier Silvio Berlusconi aveva già dato qualche indizio in merito, e Maria De Filippi e la sua società di produzione Fascino si sono messi al lavoro. La decisione è quella di puntare sull’usato sicuro, anche e soprattutto dopo il successo dell’ultima edizione di Temptation Island, che ha segnato il ritorno del reality nel palinsesto Mediaset dopo un anno "sabbatico", registrando un trionfo senza precedenti (più del 28% di share) e dimostrando la "fame" del pubblico per falò e love stories. Scelta logica, dunque – stando al "squadra che vince non si cambia" – la conferma di Filippo Bisciglia, che tornerà al timone del programma anche nella sua versione invernale. Per Temptation Island Winter erano infatti iniziati a circolare nomi alternativi (uno su tutti quello di Ilary Blasi, ma anche Silvia Toffanin), ma alla fine la scelta è ricaduta sull’apprezzatissimo padrone di casa della scorsa edizione, come confermato dal diretto interessato su Instagram.

L’annuncio del conduttore

"Oggi finalmente posso ufficializzare, e sono felicissimo di farlo, che alla conduzione di Temptation Island Winter edition, Temptation Island Winter, oppure Temptation Winter – non sappiamo ancora come si chiamerà il programma, ma lo scopriremo a breve – ci sarò io". Così Filippo Bisciglia ha annunciato la sua conferma per la versione invernale di Temptation Island in un video Instagram, non nascondendo tutta la sua gratitudine e dichiarando che ulteriori dettagli verranno rivelati più avanti: "Questo per me è un onore, scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale per me è davvero gratificante, quindi voglio ringraziare Mediaset e voglio ringraziare la Fascino".

