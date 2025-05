Temptation Island: data d'inizio, novità e spoiler sulla prima coppia (famosissima) Nuova location, data d'inizio confermata e una possibile coppia bomba: cosa ci aspetta nella prossima edizione di uno dei reality più amati della TV italiana.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’estate è ormai alle porte e con lei torna, puntuale come ogni anno, uno degli appuntamenti televisivi più attesi: Temptation Island. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia si prepara a riaccendere le emozioni del pubblico, pronto a seguire nuove coppie nel loro viaggio tra dubbi, gelosie e scelte difficili. E quest’anno, oltre al cambio di location e al ritorno del conduttore storico, c’è già una prima voce che ha acceso la curiosità dei fan.

Temptation Island: nuovo inizio e nuova location

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Temptation Island 2025 prenderà il via giovedì 3 luglio, come sempre in prima serata su Canale 5. Una novità interessante riguarda proprio il giorno di messa in onda, che abbandona il tradizionale lunedì per spostarsi al giovedì, scelta che potrebbe ridefinire il palinsesto estivo di Mediaset. Alla guida del programma ritroveremo come sempre Filippo Bisciglia, ormai volto indissolubilmente legato al format ideato da Maria De Filippi. Con il suo stile pacato e coinvolgente, Filippo ha già anticipato che l’edizione sarà intensa: "Quest’anno piango, non dico quando, ma non riuscivo a parlare", ha confidato. Ma come ormai è ben noto, verrà abbandonato lo storico resort: la nuova location sarà in Calabria, a Guardavalle Marina, che promette atmosfere mozzafiato ma con uno stile più autentico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prima coppia: le voci su Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

Anche se i nomi ufficiali delle coppie devono ancora essere rivelati, alcune indiscrezioni stanno già facendo discutere. In particolare, secondo un rumor emerso sui social, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, volti noti di Uomini e Donne, potrebbero essere tra i protagonisti. Tutto è partito da una Story pubblicata da Roberta in cui, mentre era intenta a gustare una torta insieme ad Alessandro, ha scritto una frase emblematica per descriverla: "Si tratta di un viaggio nei sentimenti". Un riferimento chiaro al programma, tanto da far pensare a una loro possibile partecipazione. A rendere il tutto ancora più credibile, il tono con cui Roberta sembra subito dopo voler cambiare discorso.

Temptation Island 2025: le conferme del format

Nonostante le novità logistiche, Temptation Island 2025 resterà fedele alla sua formula originale: otto coppie, salvo cambiamenti dell’ultima ora, saranno chiamate a mettere alla prova il loro amore in due villaggi separati, circondati da tentatori e tentatrici selezionati per far vacillare ogni certezza. Torneranno ovviamente i momenti iconici come il celebre "ho un video per te", i falò di confronto e gli attesissimi confronti finali. Al momento non è stato reso noto il numero preciso di puntate, si ipotizzano sei o sette appuntamenti, e a differenza degli anni passati non è prevista una seconda edizione a settembre. Tutto sarà concentrato in un’unica stagione estiva ma intensa.

Potrebbe interessarti anche