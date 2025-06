Temptation Island 2025, svelata la prima coppia: chi sono gli avvocati Alessio e Sonia. E sul web è già polemica E' stato pubblicato (finalmente) il video della prima coppia di Temptation Island 2025: vediamo chi sono Alessio e Sonia e perché lui ha chiamato il programma.

Per la gioia di milioni di telespettatori, Temptation Island 2025 sta per arrivare. Il reality ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia inizierà giovedì 3 luglio e, siamo più che certi, che anche in questa nuova edizione non mancheranno colpi di scena. Il cast inizia a prendere forma e, a tal proposito, di recente, il profilo Instagram ufficiale del programma ha pubblicato il video della prima coppia ufficiale, composta da Alessio e Sonia. La clip ha già ‘infiammato’ i social, tra polemiche e ironia. Ma per quale motivo? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più su di loro.

Temptation Island 2025, svelata la prima coppia: chi sono gli avvocati Alessio e Sonia

Filippo Bisciglia è pronto a sbarcare (come di consueto) su Canale 5 nel bel mezzo dell’estate con Temptation Island, programma che ogni anno registra ascolti record. Finalmente, è stata svelata la clip della prima coppia ufficiale del programma: Alessio e Sonia M. Lui, 39 anni, e lei, 48, sono entrambi avvocati e hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova i loro sentimenti. È stato Alessio a scrivere per primo, spinto da un forte disagio emotivo: "Il nostro rapporto è turbolento e quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire." Anche Sonia, però, ammette di provare lo stesso malessere: "Forse avrei dovuto scrivere io perché nell’arco degli ultimi due anni io ho notato da parte sua un allontanamento."

Aggiunge poi: "Una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei suoi confronti." Sonia racconta di aver sempre creduto nella loro storia: "Ritengo di amarlo e di averlo dimostrato negli anni concretamente." È stata lei, infatti, a supportarlo nel suo percorso professionale: "Esercita anche adesso in casa mia." Tuttavia, è determinata a non ripetere gli errori del passato: "Ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e ad oggi non voglio più sbagliare."

Le prime polemiche su Alessio e Sonia

L’annuncio della prima coppia di Temptation Island 2025, ha già fatto nascere tante polemiche sui social. Tra gli utenti, c’è chi critica il fatto che la donna (all’apparenza) non rispetti il presunto limite di età: "Scusate, ma un tempo non era presente un limite di età per partecipare?"; chi, invece, ironizza sul fatto che siano entrambi avvocati e che quindi non servirà la separazione, e ancora: "M è Forum?" Chi, invece, scherza sulla dicitura "Sonia M.": "Noi fermi a Sonia Emme", e ancora: "Sonia Emme ti aspettiamo."

Quando inizia Temptation Island?

Temptation Island andrà in onda giovedì 3 luglio 2025, su Canale 5, alle 21:20. Potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

